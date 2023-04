Con sabor amargo para Litoral que estuvo a la altura pero no pudo con Centro por el Inter Academias

Litoral cayó en su visita a Centro en Córdoba. La Academia con base en Rosario, que cuenta con jugadores de dicha ciudad, Santa Fe, Rafaela y Paraná perdió por 33 a 10 en un encuentro por la segunda fecha del Inter Academias que organiza la Unión Argentina y que se disputo en el anexo del club Córdoba Athletic el miércoles 19 de abril. En tanto, en Tucumán, NOA se impuso a Oeste por 40 a 31, y en el amistoso internacional, Buenos Aires cayó ante Uruguay por 34 a 17 en Deportiva Francesa. La próxima fecha, la tercera, Litoral recibirá en Rosario a Uruguay el miércoles 31 de mayo.

En un encuentro muy parejo, que lamentablemente para Litoral no se ve reflejado en el marcador. La diferencia estuvo en la definición, Centro acertó y sumó, mientras que Litoral cuando llegaba a instancias de facturar no pudo hacerlo, por errores propios y porque la defensa local hizo su trabajo. En el aspecto físico el equipo que dirigió Roberto Roldán estuvo a la altura de la circunstancias, se notó que es un plantel en formación, que tiene mucho potencial pero que le falta seguir creciendo, algunos jugadores se destacaron como es el back santafesino Mateo Fauda, formado en Crai, fue una de las figuras del encuentro, comenzó de wing y terminó jugando como centro.

En tanto los puntos de Litoral fueron marcados por Ignacio Orsetti y Mateo Baroli, un try cada uno.

La Academia de Litoral tuvo la siguiente formación titular: Federico Rodríguez (Duendes), Matías Masetti (Jockey Club Rosario), Ignacio Orsetti (Jockey Club Rosario), Ignacio Gallo (Jockey Club Rosario), Tiziano Barrios (Duendes), Gonzalo José Clemenz (CRAR), Mariano Kremer (Atlético del Rosario), Tomás Bellunghi (Jockey Club Rosario), Agustín Arnau Maestu (Atlético del Rosario), Pedro González Fresneda (Universitario de Rosario), Juan Bautista Taleti (Old Resian), Luca Scarpello (Jockey Club Rosario), Ignacio Parodi (CRAI), Mateo Fauda (CRAI) y Gino Dicapua (capitán, Duendes).

Luego ingresaron: Juan Esteban Sopo (Gimnasia y Esgrima Rosario), Juan Juan Lovell (Jockey Club Rosario), Agustín Reding (Paraná Rowing), Santiago Mendicino (Santa Fe Rugby), Cipriano Cislaghi (Paraná Rowing), Máximo Cañas (Estudiantes), Mateo Baroli (Paraná Rowing), Tomás Kuschner (Gimnasia y Esgrima Rosario) y Justo Zorzet (Estudiantes).

El staff técnico, ante la ausencia de Nicolás Galatro, que estuvo presente porque se encuentra en Córdoba como head coach de Dogos XV, su lugar es ocupado por Roldán, quien estuvo acompañado por Martín Santi, preparador físico de la Academia Litoral, por Joaquín Barrandeguy, Director del Centro de rugby de la Unión Entrerriana y por Phillipe Moutin (kinesiólogo).

La programación de la segunda jornada será siguiente: Oeste vs. Buenos Aires y Centro vs. NOA. Mientras que, el futuro inmediato de Litoral es continuar con los entrenamientos en la Academia que funciona en el Club Old Resian, y preparar el partido amistoso ante Uruguay del próximo miércoles de 31 de mayo. El encuentro ante los Teritos, no suma puntos para el campeonato, los Charrúas visitan a la Academia que queda libre. Luego Litoral recibirá la visita de Oeste (en el segundo semestre del año) y el cierre será visitando NOA en Tucumán.

El resto de la 2ª fecha

En el otro encuentro por los puntos que se disputó en esta jornada, NOA venció 40-31 a Oeste. El conjunto que hizo de local en Los Tarcos RC llegaba tras triunfar en un partido amistoso ante Uruguay (31-24) en la primera fecha tras quedar libre. Asimismo, Oeste venía de ganar categóricamente a Centro (50-28). La primera mitad del primer tiempo fue dominio absoluto de NOA que ya había concretado en el in-goal rival en tres oportunidades, pero Oeste iba a recuperarse con dos tries antes del descanso (19-12). En la segunda mitad iba a llegar el empate de la visita, pero gracias a otras tres conquistas del local, NOA iba a liquidar el encuentro y llevarse el triunfo.

En el amistoso disputado en Deportiva Francesa, la Academia de Buenos Aires perdió ante la Academia de Uruguay por 34 a 17. El primer tiempo transmitía paridad entre los dos conjuntos para que marcaran dos tries los locales (Agustín Sascaro y Santino Di Lucca) y tres los visitantes (Pedro Bum (2) y Dante Soto) (parcial 17-10). La segunda mitad iba a ser dominada por el equipo uruguayo que llegaría dos veces al in-goal bonaerense (Juan González y Matías Favaro), mientras que el anfitrión apoyaría un solo try de la mano de Bautista Belleze.

Declaraciones desde la Docta

“El partido fue muy parejo, sabíamos que iba a pasar por los forwards y en tratar de ser lo más disciplinados posible. El partido no se dio como queríamos, erramos mucho dentro de las 22 de Centro y ellos supieron aprovechar todas las oportunidades que se les dieron”, expresó Gino Dicapua, capitán de Litoral.

Además el polifuncional back agregó: “el equipo estuvo bien, muchas de las cosas que nos propusimos las pudimos cumplir, pero en la desesperación de estar adentro de las 22 y tratar de marcar lo antes posible, fue donde cometimos errores y no pudimos las oportunidades”.

Otro que también habló, fue Federico Rodríguez, pilar de Litoral y formado en Duendes: “Fue un partido duro, de mucho contacto. El primer tiempo estuvimos en partido, jugando bien, tuvimos muchos errores de manejo de la pelota, también en algunos decisiones, y no pudimos facturar cuando tuvimos las chances, sabiendo que jugábamos de visitante y ante un rival de nivel”.