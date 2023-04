Polémica ovalada, los hinchas rechazan los cambios impuestos por la Unión Argentina

Luego de que la Unión Argentina hiciera público los cambios en su escudo, más el reemplazo del Yaguareté por el Puma, entre otras modificaciones comenzó el debate. Por supuesto que las redes sociales fueron el ring por excelencia para discutir, también lo fueron los grupos de whatsapp y en algunos lugares más vinculados con el mundo ovalado el café terminó con charlas subidas de tono.

Quizás las redes sociales no son el mejor lugar para una consulta popular, pero los hinchas de Los Pumas se expresaron y mayoritariamente el mensaje que más se pudo leer fue el de “¡Devuelvan el Yaguareté!”. Algunos se expresaron con más argumentos, apelando a la historia y justificando que el Yaguareté es el rey de la selva americana, y con todo lo que eso significa. Algunos con conocimientos no sólo de rugby, sino también de Marketing expresaron: “Lo único que debían hacer era usar el Yaguareté/la marca Los Pumas en la camiseta y dejar el escudo de la UAR para la institución. Una reinvención fallida”.

En el medio de muchos comentarios se puede leer uno que resalta y no por ponerse de un lado de la grieta: “Cuanta negativa, por un cambio, creo que todos los que critican e insultan esa decisión, aún no entendieron el por qué. En mi opinión de fan me choca un poco que saquen al Yaguareté pero nadie los conoce como tal, así que creo hacía falta ese cambio todos les dicen Los Pumas”.

En consonancia y antes de leer ese comentario en Twitter, El Hincha realizó diversas llamadas telefónicas, para consultar a ex Pumas y personas vinculadas al mundo ovalado, entre ellas José Luis Imhoff, ex jugador y es head coach de Los Pumas, además de haber integrado el plantel de la histórica gira de 1965.

“No veo mal que cambien el Yaguareté por el Puma, en el mundo nos conocen por Pumas. Es algo que debieron haber hecho hace mucho tiempo, pero por distintas circunstancias no lo hicieron. Después entra en juego otro aspecto, que es el gusto de cada uno, a mi particularmente no me gusta el diseño”, le dijo Imhoff a El Hincha.

Aunque no se hicieron públicos, algunos grupos de whastapp en los que se encuentran ex Pumas el lunes tuvieron mucha actividad, con opiniones diversas, aunque todas en contra del cambio, y algunas más analíticas buscando una explicación lógica a los cambios propuestos por la UAR de diferenciar a la institución del seleccionado.

Tras la publicación de la nota en la edición del lunes 17 de abril, El Hincha recibió diferentes mensajes, y algunos con muy buenos fundamentos, de esas expresiones que enriquecen el debate. “Ni bien vi la noticia, pensé que lastima cuando hay un tema en el que se puede hacer participar a la gente. No es común que haya un tema que unifique a todo el rugby argentino para participar, este era un tema para que todos participen. Hacer participar a la gente con la creatividad, en generar una identidad entre todos, los hinchas están con Los Pumas y lo van a seguir estando siempre, valorando todo lo que el equipo les da”, dijo un importante dirigente del Litoral.

Y agregó: “Es una lástima que esto se haya decidido solamente en el concejo directivo de la UAR, y no haya sido un tema para hacer participar a la gente. Si hay algo que hizo la pandemia fue movilizar a la gente, y proponer un cambio de logo que necesita un trato profesional es valedero, pero era un buen motivo para que la gente participe. Lamentablemente se perdió una buena oportunidad para generar entusiasmo en el rugby amateur”, cerró.

Más allá del cambio del Puma por el Yaguareté y del nuevo diseño del felino que representa al seleccionado mayor, las modificaciones que realmente se verán plasmados serán en las redes sociales y papelería, porque en indumentaria sólo el seleccionado mayor contará con ropa con el nuevo logo y quizás nuevo diseño. El último nuevo modelo de la marca de la pipa para Los Pumas fue en 2020, y desde esa temporada el seleccionado utiliza el mismo modelo de juego y también para entrenamiento. El estreno será el sábado 8 de julio cuando Los Pumas reciban a los All Blacks en Mendoza.

El vínculo contractual con la empresa fundada en Oregón, Estados Unidos, finaliza luego del Mundial de Francia 2023 y nadie sabe a ciencia cierta que va a suceder luego. La marca se retiró del mercado latinoamericano, aunque mantiene algunas acciones pero tercerizadas.

Tal vez una muy buena actuación de Los Pumas como sucedió en 2007 y 2011, y luego el ingreso al Rugby Championship en 2012 o como se rumoreo un posible regreso de Jaguares a una competencia de nivel internacional, podrían seducir a la empresa que lidera el rubro en indumentaria deportiva a nivel mundial a continuar por unos años más junto al rugby argentino. En tanto, el resto de los seleccionados seguirá usando la misma ropa, porque además de no llegar a confeccionar todo de nuevo, es un interrogante que será del futuro del vínculo de la pipa y el rugby argentino.