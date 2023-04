Debate y polémica en puerta: la UAR anunció nueva identidad y el Puma desplazó al Yaguareté

En el seleccionado mayor no estará más el tradicional Yaguareté, se vuelve a un diseño de los años 70. Desde la entidad madre del rugby argentino expresaron que "se buscó separar a la institución, en su rol de marca paraguas, del seleccionado mayor". ¿Nueva grieta: tradicionalistas vs modernistas?

En los tiempos que corren el marketing manda y más teniendo en cuenta que hoy vivimos en un mundo profesionalizado en donde los negocios determinan que el que no evoluciona y se aggiorna pierde o deja de ganar. La Unión Argentina anunció cambios de todo tipo, no sólo en el escudo como institución sino también la vuelta del Puma para identificar al seleccionado mayor – su principal activo y fuente de ingresos-, sino todas las marcas que la institución madre del rugby argentino posee.

“El objetivo es jerarquizar y robustecer la identidad, el compromiso y la comunicación de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y de sus seleccionados”, comunicaron desde la UAR.

“En los últimos tiempos la Unión Argentina de Rugby ha crecido en varios aspectos, además del juego, con nuevas plataformas, equipos, desarrollo, comunicación, entre otros; por todo esto, en nuestra imagen producimos un cambio de identidad, donde definimos un logo corporativo para ser utilizado por todos los miembros de la Unión. Definido esto, el siguiente paso nos llevó a volver a nuestros orígenes, donde el emblema que nos identifica desde la histórica gira de 1965, era utilizado solamente por nuestro seleccionado nacional de mayores, para que el Puma sea utilizado sólo por Los Pumas”, dijo Gabriel Travaglini, presidente de la UAR en referencia a esta renovación.

Además, el ex Puma agregó: “Esto nos dio la oportunidad de reordenar nuestros logos. Fue un proceso iniciado con el desarrollo de identidad de nuestro seleccionado femenino, Las Yaguaretés, para luego reordenar todos nuestros logos identificatorios de los activos de la UAR, comenzando por Los Pumas, Pumas Seven, Pumitas, Argentina XV, Jaguares, Pampas, las plataformas Conecta Rugby, Rugby 2030, Rugby Seguro, el Torneo Nacional de Clubes, el Torneo del Interior, los Regionales, el Seven de la República, el Select 12 y el Argentino Juvenil. Se unificaron los criterios de identificación, priorizando las categorías, teniendo en cuenta nuestra historia y utilizando las tendencias de imagen actuales”.

Expresados los motivos por los cuales la Unión Argentina ha realizado en rebranding de la marca UAR y Puma, puede analizarse desde varios lugares.

Por un lado, cómo se conoció en el comunicado: “rediseñar una marca es una herramienta muy efectiva de la comunicación, que ayuda a que un símbolo tan prestigioso conserve inalterable su vigencia y que, además, muestre siempre su mejor versión”. No está mal hacerlo, y además porque se busca evolucionar y mejorar condiciones.

El problema es cuando se toca algo tan sensible como lo es el felino que el seleccionado mayor lleva en su costado izquierdo. Un emblema que es reconocido a nivel mundial, y que ha sido el motivo de orgullo del deporte argentino.

Ya a fines de los años 60 se realizó este cambio, sin tantos términos marketineros que la mayoría de la sociedad no conoce, y que fue utilizado en la década del 70.

Seguramente hay mil motivos para justificar el rediseño y otros mil para criticarlo. Más teniendo en cuenta que en el rugby argentino todavía existe una corriente que sostiene las banderas del amateurismo a ultranza y son por demás de reaccionarios. Un grupo que aún conserva algo de poder que lo utiliza para poner palos en la rueda en el camino que el rugby argentino recorre de cara al futuro.

Aprovechando que es un año mundialista, temporada en que Los Pumas desde 1999 generan atención en la sociedad por sus proezas en las citas ecuménicas, realizar este cambio tiene asidero temporal. Sumado a que hasta las grandes marcas que lideran el mundo de los negocios han realizado durante su historia modificaciones, todo cambio es positivo, porque trae a la palestra el debate, y uno muy importante puertas adentro del rugby argentino es adonde se dirige el deporte ovalado, no sólo en cuestión de juego o de amateurismo o profesionalismo, una discusión muy profunda que debido a hechos negativos y totalmente repudiables, al algunos dirigentes se les prendió la lamparita y aprovecharon para empezar un cambio.

En resumen, cambiar, modificar, branding o no branding, armar un comunicado con mil términos propios del marketing, industria que mueve el mundo de los negocios, y hoy el rugby no está exento de ser incluido ahí. Hoy la discusión no pasa por estar o no de acuerdo a un cambio, hoy pasa porque el nuevo diseño no sea del agrado. Las nuevas generaciones, muchos jóvenes, no tienen idea de porque hay un Yaguareté y se les dice Pumas al seleccionado. Por ende unas modificaciones por aquí y otras por allá, no van ser motivo de discusión, pero si se va discutir sobre si lo nuevo agrada o no.

El tiempo dirá si fue un acierto o un error, igualmente en cuestión de ventas de indumentaria va a ser difícil de tener datos, ya que al interior ropa de los seleccionados nacionales llega muy poca o directamente no llega. Los hinchas sólo tienen posibilidad de adquirir elementos cuando hay un evento y la UAR trae su tienda. Sin mencionar que Los Pumas llevan desde el 2020 utilizando el mismo diseño de camiseta.