GER goleó a Duendes en la Bombonerita y se subió a lo más alto de la tabla del Litoral

Gimnasia y Esgrima es el nuevo líder en el Torneo del Litoral. El Mensana ganó con punto bonus sobre Duendes y al perder Estudiantes con Santa Fe Rugby en Paraná, los rosarinos se subieron a lo más alto de la tabla de posiciones. Además, el conjunto del Parque fue el único equipo que triunfo siendo local, el resto victorias visitantes.

GER sumó a través de: tries: Santiago Musuruana, try penal, Franco Palillo y Felipe Costa, mientras que Ramiro Picotto aportó 18 puntos (4 penales y 3 conversiones). Además, jugó como titular Teo Castiglioni, el ex Pumita y Juguares XV, regresó al club que lo formó tras un paso por el rugby italiano, sin dudas un gran refuerzo para el equipo que dirige Marcelo Tato Martino y que defiende el título en el TRL.

TODOS LOS NÚMEROS DEL TRL

Primera División

Resultados de la 6ª fecha

CRAI Libre

Rowing 17, Old Resian 19 (1-4)

Uni (R) 28, Jockey (R) 49 (1-5)

GER 40, Duendes 23 (5-0)

Estudiantes 23, Santa Fe R. 36 (0-5)

Posiciones: GER* 22, Old Resian* 20, Estudiantes 19, Santa Fe R.* 14, Duendes 10, Rowing* 9, Uni (R) 6, Jockey (R) 5 y Crai 3, (*, un partido postergado).

Próxima fecha, 7ª, sábado 22 de abril

Estudiantes Libre

Santa Fe R. vs. GER

Duendes vs. Uni (R)

Jockey (R) vs. Rowing

Old Resian vs. CRAI

Segunda División

Resultados de la 6ª fecha

La Salle Libre

Tilcara 27, Provincial 24 (4-1)

Universitario SF 17, Logaritmo 26 (0-4)

Jockey Club (VT) 21, Alma Juniors 11 (4-0)

CRAR 34, Los Caranchos 17 (5-0)

Posiciones: Jockey Club (VT) 28, CRAR 20, Los Caranchos 19, La Salle 10, Tilcara 10, Alma Juniors 9, Provincial 5, Logaritmo 4 y Universitario SF 0.

Próxima fecha, 7ª, sábado 22 de abril

CRAR Libre

Los Caranchos vs. Jockey (VT)

Alma Jr vs. Uni (SF)

Logaritmo vs. Tilcara

Provincial vs. La Salle