Plaza mete dos cambios para visitar a La Plata y buscar la quinta victoria en fila en el Top 12

Atlético del Rosario llega a la séptima fecha del Urba Top 12 con el ánimo por las nubes luego del triunfo sobre Hindú del pasado sábado. El equipo dirigido por Iñaki Alcain visita La Plata en Manuel Gonnet desde las 15.30, en búsqueda de continuar por la senda del triunfo, lleva cuatro victorias en fila, y sábado tras sábado el nivel de juego va mejorando. El elenco platense es uno de los recién ascendidos y está necesitado de puntos, con lo cual es un rival de temer. Transmite Star+ en directo.

El triunfo sobre Hindú tuvo un costó para Atlético, para visitar a La Plata deberá realizar dos cambios obligados, por un lado Joaquín Viola, que fue expulsado ante el Elefante, fue suspendido por cuatro semanas, mientras que Valentino Aime se desgarro, en sus lugares ingresaran Agustín Fernández y Augusto Meynet, respectivamente, el resto los mismos que logaron la cuarta victoria consecutiva el pasado sábado. Por lo tanto, Atlético del Rosario formará con: Agustín Fernández, Matías Malanos, Lisiandro Dipierri, Matías Kremer, Octavio Capella, Santiago Casals, Federico Mayol, Lucas Malanos (c), Tomás Cornejo, Manuel Nogués, Felipe Nogués, Pedro de Haro, Augusto Maynet, Tomás Oria y Pedro Bisio.

En conjunto local que viene de perder con Casi (26-20) en condición de visitante, realizará dos variantes en el pack de forwards, Joaquín Núñez reemplaza Blas Masciadro (suplente directo), Núñez se ubicará como hooker y Ariel del Cerro, que por necesidad del equipo ocupaba dicha posición, se corre como pilar izquierdo, siendo su puesto natural; en la segunda línea regresa Bautista Ozog en lugar de Alejandro Rocha; Ozog es uno de los líderes del pack y maneja el line del Canario.

La Plata para recibir a Plaza formará con: Ariel del Cerro, Joaquín Núñez, Jeremías Chicherquia, Mateo Lorenzo, Bautista Ozog, Carlos Mendieta (c), Francisco Suárez Folch, Manuel Dacal, Homero Alegre, Tomás Suárez Folch, Valentino Cinti, Manuel Arteche, Luca Juliano, Isidro Iassi y Luciano di Lucca

Toda la programación de la séptima fecha del Urba Top 12 es la siguiente: San Luis vs. Newman; Alumni vs. Cuba; Buenos Aires C&RC vs. Pucará; SIC vs. Casi, La Plata vs. Atlético del Rosario e Hindú vs. Belgrano. Las posiciones: Newman 22, Alumni 21, Belgrano 20, Hindú y Cuba 19, Atlético del Rosario 16, SIC 14, Casi 12, Buenos Aires C&RC 11, La Plata 8, San Luis 7 y Pucará 2.