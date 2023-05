Manuel Nogués habló de todo: Sudamérica XV, Plaza, su paso por la UAR y el seleccionado de Rosario

Sin dudas a Manuel Nogués se lo puede ubicar entre los jugadores jóvenes más desequilibrantes del rugby argentino de la actualidad. El apertura de Atlético del Rosario brilla sábado tras sábado con la camiseta de su club en el torneo de Buenos Aires y semanas atrás recibió el llamado de Sudamérica XV por segunda vez en su carrera para enfrentar a Black Lions en Montevideo. Amistoso internacional del que el back rosarino fue la gran figura, no sólo por haber acertado las cuatro conversiones, sino por haber demostrado una vez más que es un jugador distinto, de esos que no abundan, y que como reconoce en la entrevista que brindó a SportMusic años atrás cuando estaba dentro del sistema UAR no contó con las herramientas psicológicas para poder afrontar el hecho de no jugar y esperar su momento, porque todavía tiene mucho para dar y la albiceleste sigue siendo una cuota pendiente.

“Estoy disfrutando, entre muy chico al sistema de la UAR, el deporte se tornó muy monótono para mí, era todo muy sistemático, y descuide la parte social y afectiva. Siendo el rugby deporte tan de grupo y en el que la parte afectiva se va tanto adentro de la cancha, considero que hoy estoy en mi mejor nivel, y si lo considero cuando lo hice de manera profesional, en ese momento no estaba en mi mejor versión, no estaba bien socialmente, me perdí muchas cosas, ahora con 24 años lo pienso y me doy cuenta que me afectaron, y no me pude expresar de la mejor manera adentro de la cancha. Hoy elegí eso, disfrutar del deporte y todo lo que trae atrás jugar al rugby, la parte social, y creo que se ve reflejado en mis actuaciones”, expresó Nogués sobre como hoy a la distancia puede ver todo con más claridad.

Y además el rosarino agregó: “A veces pienso que me resigne muy rápido, el año que me di de baja de la UAR fue el año del Mundial. Estaba jugando de medio scrum, iban seis meses de la temporada y no había jugado nada, porque Argentina XV no tenía mucha competencia, y Mario Ledesma bajo la línea de que jueguen, yo hubiera hecho lo mismo, hacer jugar a los que tenían chances de ir al Mundial, en ese momento estaban Cubelli, Landajo, Ezcurra y Bertranou. Tenía 19 años, peque de inexperto, pensé que no me tenían en cuenta, a este deporte lo juego para divertirme, porque por más que tenía un contrato, no podía jugar con mi club por el tema del contrato, me agarró la loca y me volví al club. Hoy con el diario del lunes, pienso que me apresure, pero en ese momento hice lo que sentí que creí era lo correcto, lo hablé con la gente de la UAR que lo entendieron. Si en ese momento la UAR hubiese tenido alguna plataforma más como es el Súper Rugby Américas, hubiera sido mejor”.

Resumiendo, hoy con 24 años, la versión post pandemia de Nogués cambió mucho, y puede ver las cosas desde otra perspectiva: “Quizás en ese momento hubiese necesitado una ayuda o herramientas psicológicas, que se las están dando a los chicos, no es que nadie se quiso hacer cargo de ayudarme, no estaban disponibles las herramientas, creo que el sistema en si no estaba preparado y hubo un montón de chicos que quedaron en el camino con la misma situación. Ante la duda me refugié en mi lugar que es Plaza”.

Manuel tuvo que cambiar de puesto, dejar el puesto de apertura, de lo que juega hoy y la rompe todos los sábados, para ubicarse como medio scrum por su físico. “No miro mucho porque me sature, me gusta analizar lo que veo. Mi referente es Marcus Smith, jugué contra él en el Mundial Juvenil en 2018, intercambiamos camiseta, lo sigo y lo admiro. Porque me impresiona que tenga un cuerpo parecido al mío, y le vaya muy bien, rompiendo con el paradigma de que físicamente hay que medir más de un metro ochenta y pesar más de noventa kilos para jugar a nivel internacional”, dijo Manuel.

Experiencia sudamericana

“La fecha en la que se armó el amistoso no fue la mejor, pero al Huevo (Daniel Hourcade) no es fácil decirle que no. Fue una semana divina, conocí gente, seguí aprendiendo cosas nuevas de este deporte que es lo que más me gusta, y sobre todo te convence la historia que tiene la camiseta de Sudamérica XV y los jugadores que la vistieron y como marcaron la historia del deporte sudamericano”, expresó el apertura de Plaza sobre la vivido en Montevideo junto a Sudamérica XV.

El hecho de haber sido un partido muy duro desde lo físico y técnico, Nogués dijo que la clave fue el gran grupo humano que se formó a instancias de los entrenadores: “Cuando arrancó la semana sabíamos que Black Lions iba a ser un rival muy duro, lo cierto es que teníamos los jugadores para hacer un buen partido. Pero sabíamos también que si no armábamos un buen grupo iba a ser complicado porque ellos se conocen muy bien, de jugar juntos durante mucho tiempo, trabajan juntos, el ochenta por ciento está para integrar la preselección para el Mundial, varios ya jugaron un Mundial con Georgia, algunos tenían entre ochenta y cien test. Lo bueno es que Huevo, junto a Meneses y Ambrosio son especialistas en armar buenos grupos, fue la clave para que el equipo después funcione bien adentro de la cancha”.

Jugar el viernes en Uruguay, hizo que el sábado Manuel no pudiera hacerlo con Plaza en una fecha del Torneo de la Urba ante Casi en Rosario. “El sabor amargo de la semana fue no haber podido llegar para jugar con Plaza el sábado. El buque de las 7 de la mañana se canceló, y salió recién a las 11. Fue duro para mí, poder aceptar que no iba a jugar con el club, porque este año tengo un rol importante, integro el grupo de capitanes y referente, porque hay muchos chicos nuevos. Entendí la importancia de Sudamérica XV y como por ejemplo Rete González Iglesias entre algunos de los jugadores importantes de los clubes de la Urba dijeron que si, fue una linda oportunidad y no la desaproveche”, dijo Nogués.

Y respecto del partido que jugaron sus compañeros y amigos de Atlético, el apertura no dudó en afirmar: “Fue una prueba carácter tremenda la que dio el equipo con el Casi. En 2022, jugué los 24 partidos de titular con Plaza, hacía mucho tiempo que no jugaba de apertura otro jugador que no sea yo, me encantó la actitud del equipo, me gustó mucho como Ramiro Mussio jugó de apertura, y demostraron que no dependen de Manuel Nogués o de Tomás Malanos o de Martín Elías, para ganar un partido. Y esto habla de que el club está haciendo bien las cosas, porque están generando nuevos jugadores que pueden ocupar esos lugares”.

Sobre el final de la entrevista, Nogués dejó dos perlitas imperdibles y de las que los dirigentes deberían tomar nota: “Tendría mucho potencial que haya una franquicia en Rosario. Sería una gran oportunidad para todos los jugadores de la región”, dijo sobre la posibilidad de tener en Rosario a un equipo en el Súper Rugby Américas, del que no se candidateo para estar pero sí que estén los mejores de la región. Y la otra perlita, el 10 no tuvo miedo habló sobre un tema tabú en Rosario que es la presencia de jugadores de Plaza en los seleccionados mayores de la URR: “Estuve en el seleccionado de seven de la Urba, y creo que a todos los chicos de Plaza nos hubiera gustado estar en el seleccionado de Rosario alguna vez”. Quizás algún día los más grandes también escuchen a los más chicos y a esta nueva generación de jugadores, que no comparten viejas diferencias y que sólo quieren jugar al rugby.