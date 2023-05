Venta de órganos: Milei insistió con una solución de “mercado”

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, protagonizó una nueva polémica al intentar aclarar sus dichos respecto a la venta de órganos. Para el libertario la solución a la falta de donantes debe surgir del mercado.

“¿Cuántas personas mueren en Argentina por año? Más de 350.000, ¿sí? Por la ley Faustina son todos potenciales donantes. Entonces la pregunta es, hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes”, planteó en una polémica ecuación, y continuó: “Hay algo que no está funcionando bien. Revisemos el mecanismo, busquemos mecanismo de mercado para resolver estos problemas”.

En la misma línea, completó: “Vos no necesitas que nadie venda nada ni que nadie haga nada. Si tenés 350.000 donantes por ley. Entonces el problema es por qué no llega. Hay gente que se beneficia de que eso no pase”.

Ante la repregunta del periodista Nicolás Wiñazki para el canal Todo Noticia (TN), Milei insistió en que 7.500 de 350.000 personas “es un número demasiado grande”, que debe invitar a revertir el interrogante: “¿Por qué estás de acuerdo con que sufran 7500 personas cuando hay 350 mil potenciales donantes por año?”.

“Lo que yo estoy diciendo es que las cosas como están no funcionan, ¿eh? No hay peor solución que la que implica la agarra del Estado. No hay peor solución que la garra del Estado”, puntualizó el economista al tiempo que precisó que la mejor opción es la libertad de acción de los individuos.

Asimismo, indicó: “Siempre lo mejor es los individuos actuando libremente. Es más, es al revés. Cada vez que se produce una intervención, cada vez que aparece la garra del Estado, la intervención del Estado el resultado posterior es peor que el que vos tenías”.

Sus aclaraciones llegan luego de que en junio de 2022 se mostrara abiertamente a favor de la venta de órganos: “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, fue la polémica frase que provocó el repudio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y del arco político.

Las críticas a Cristina Kirchner y los cuestionamientos a Juntos por el Cambio

El libertario cargó además contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien dedicó una parte de su acto de reaparición, en La Plata, para cuestionarlo, sin nombrarlo. A su parte, Milei reveló que no pudo seguir el discurso porque “estaba trabajando”, y reiteró en que la exmandataria se encuentra “aterrada”.

“La explicación de que ella me subió el ring hace sentir confortable a la pseudo oposición. Cristina está viendo un problema: que nosotros estamos en un empate técnico con el kirchnerismo y donde nosotros estamos tomando una mayor cantidad de votos es el segmento etario más joven que es donde dominaban ellos”, diagnosticó, y agregó: “El liberalismo es el mecanismo que encontraron los oprimidos para liberarse de estos seres esclavizadores”.

Por otro lado, opinó también respecto a referentes de Juntos por el Cambio: sobre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planteó que “le encanta el gasto público”, y vaticinó que si llega a la presidencia ajustará al sector privado.

En referencia a Patricia Bullrich, el libertario la definió como “una persona que juega leal, que enfrenta de frente y no manda sicarios, no manda gente a ensuciar”.

El diputado del PRO, Cristian Ritondo, fue otro de los elogiados por el referente de La Libertad Avanza, no así el legislador del entorno de Larreta, Diego Santilli, de quien dijo tener una opinión “tan mala” como la que tiene de Larreta. “María Eugenia Vidal es tan nefasta como el siniestro (Larreta) y Míster Tuco (Santilli)”, ironizó.

Por último, consultado sobre un potencial ballotage, aseguró que “le da lo mismo” competir contra un candidato del oficialismo o el de Juntos Por el Cambio. “Me da lo mismo, le gano a cualquiera”, concluyó.