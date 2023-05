El Rugby Femenino se instala en el Oeste para jugar la última fecha que clasifica al Final Four

Recta final en el Torneo Apertura Femenino que organiza la Unión de Rugby de Rosario. El próximo domingo 14 en las instalaciones del club Los Caranchos, ubicado en el barrio Fisherton (Mendoza y Wilde), se jugará la tercera y última fecha de la fase de clasificación del certamen para mujeres. Habrá actividad en mayores, juveniles y prejuveniles, desde las 11. Tras estos partidos, se conocerán a los cuatro mejores equipos que el próximo 4 de junio en Old Resian jugarán en formato “Final Four” por el título.

Momento clave en la competencia femenina en Rosario, ya pasaron la primera fecha que se jugó el domingo 2 de abril en Carcaraña siendo anfitrión el Club Cremería que luego se funcionó con Belgrano de San Nicolás y la segunda jornada que se disputó en Pergamino el domingo 23 de abril, siendo el club Gimnasia de dicha ciudad bonaerense quien ofició d institución organizadora.

Ahora es el turno de Los Caranchos, que el próximo domingo 14 recibirá al rugby femenino, para disputar una fecha clave, porque de aquí saldrán los equipos que sigan en carrera por el título. El cronograma de partidos en las instalaciones de Los Caranchos: en cancha 1 la programación será la siguiente, Ronda 1: Old Resian vs. Gimnasia (Pergamino) (Juveniles a las 11); Old Resian vs. Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás (11.20); Jockey Club Venado Tuerto vs. Gimnasia (Pergamino) (11.40); Rosario vs. Old Resian (Juveniles a las 12); Ronda 2: Old Resian vs. Unión Casildense (12.40); Jockey Club Venado Tuerto vs. Provincial (13); Gimnasia (Pergamino) vs. Rosario (Juveniles a las 13.20); Ronda 3: Old Resian vs. Gimnasia (Pergamino) (14); Jockey Club Venado Tuerto vs. Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás (14.20); Gimnasia (Pergamino) vs. Old Resian (Juveniles a las 14.40).

En tanto, la programación en Cancha 2, será la siguiente: Ronda 1: Logaritmo vs. Unión Casildense (11.20); Los Caranchos vs. Provincial (11.40); Rosario vs. Old Resian (Pre Juveniles) (12.20); Ronda 2: Logaritmo vs. Gimnasia (Pergamino) (12.40); Los Caranchos vs. Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás (13); Rosario vs. Old Resian (Pre Juveniles) (13.40); Ronda 3: Logaritmo vs. Provincial (14); y Los Caranchos vs. Unión Casildense (14.20).

Bajo la tutela del experimentado Miguel Peyrone estarán los árbitros para la 3ª fecha del Torneo Apertura Femenino de la URR, el panel de referís: Franco Intilangelo (Unión Casildense), Juan Ignacio Orell (Los Caranchos), Brunella Bolatti (Old Resian), Florencia Crissi (Unión Casildense), Carolina Robul (Roldán), Jazmín Elzeard (Roldán) y Diego Zárate (Unión Casildense).

Luego de dos fechas disputadas, las posiciones son las siguientes: Old Resian 24 puntos (290 puntos a favor); Jockey Club (VT) (+168) y Logaritmo 20 (+66); Los Caranchos 16 (+26); Provincial 8 (-126); Gimnasia de Pergamino 6 (-122); Unión Casildense 2 (-165) y Cremería de Carcaraña/Belgrano (SN) 0 (-188).

De la jornada en Los Caranchos saldrán los cuatro mejores equipos de Rosario, que en la última fase, la cual será la de la definición con un formato de “Final Four” (todos contra todos), a realizarse en las instalaciones de Old Resian el domingo 4 de junio, fecha en la que se conocerán a las campeonas del Torneo Apertura Femenino de Rosario, dónde Old Resian defiende el tricampeonato.

En el segundo semestre el campeón y subcampeón disputaran el Torneo Regional Femenino, con equipos de Santa Fe y Entre Ríos.