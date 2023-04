El Apertura Femenino disputó su segunda fecha en Pergamino y varios equipos se acercan al Final Four

Pergamino se vistió de gala para recibir la 2ª fecha del Torneo Apertura rosarino femenino. Más de 120 jugadoras se hicieron presentes en las instalaciones del club mensana del norte bonaerense para disputar una jornada más del certamen que organiza la Unión de Rugby de Rosario. Participaron ocho clubes en mayores y tres en juveniles. La próxima fecha se jugará en Los Caranchos, el domingo 14 de mayo.

Pasan las fechas y crece el torneo, el anfitrión Gimnasia de Pergamino recibió a Old Resian (tricampeón defensor del título); Jockey Club (Venado Tuerto), Los Caranchos, Provincial, Unión Casildense y Cremería de Carcaraña, que se fusionó con Belgrano de San Nicolás. Estos equipos compitieron en mayores. Mientras que en Juveniles presentaron equipos el local, Old Resian y entre varios equipos conformaron Invitación Rosario.

Los resultados de la 2ª fecha

En Mayores se registraron los siguientes resultados: Cremería de Carcaraña/Belgrano (SN) 15, Provincial 26; Old Resian 45, Logaritmo 0; Gimnasia (Pergamino) 0, Jockey Club (VT) 33; Los Caranchos 33, Unión Casildense 5; Cremería de Carcaraña/Belgrano (SN) 0, Old Resian 47; Provincial 5, Logaritmo 17; Gimnasia (Pergamino) 0, Los Caranchos 37; Jockey Club (VT) 27, Unión Casildense 0; Cremería de Carcaraña/Belgrano (SN) 0, Logaritmo 39; Provincial 0, Old Resian 59; Gimnasia (Pergamino) 10, Unión Casildense 10 y Jockey Club (VT) 24, Los Caranchos 5.

En tanto, los resultados en Juveniles fueron los siguientes: Gimnasia (Pergamino) 33, Old Resian 14; Old Resian 10, Invitación Rosario 10; Gimnasia (Pergamino) 40, Invitación Rosario 0 y Gimnasia (Pergamino) 40, Old Resian 0.

¿Cómo sigue el torneo?

De la primera y segunda fecha del Torneo Apertura Femenino se sumaron puntos y se estableció una tabla de posiciones que será utilizada para organizar los partidos de la segunda fase que se realizará el 14 de mayo en Los Caranchos, y según estableció el reglamento en esta fecha se enfrentaran los primeros contra los últimos, según tabla de posiciones.

Las posiciones: Old Resian 24 puntos (290 puntos a favor); Jockey Club (VT) (+168) y Logaritmo 20 (+66); Los Caranchos 16 (+26); Provincial 8 (-126); Gimnasia de Pergamino 6 (-122); Unión Casildense 2 (-165) y Cremería de Carcaraña/Belgrano (SN) 0 (-188).

El fixture para el domingo 14 de mayo será el siguiente: Ronda 1: Old Resian vs. Cremería de Carcaraña/Belgrano (SN); Jockey Club (VT) vs. Unión Casildense; Logaritmo vs. Gimnasia de Pergamino y Los Caranchos vs. Provincial; Ronda 2: Old Resian vs. Unión Casildense; Jockey Club (VT) vs. Gimnasia de Pergamino; Logaritmo vs. Provincial y Los Caranchos vs. Cremería de Carcaraña/Belgrano (SN); Ronda 3: Old Resian vs. Gimnasia de Pergamino; Jockey Club (VT) vs. Provincial; Logaritmo vs. Cremería de Carcaraña/Belgrano (SN) y Los Caranchos vs. Unión Casildense.

De la jornada en Los Caranchos saldrán los cuatro mejores equipos de Rosario, que en la última fase, la cual será la de la definición con un “Final Four” (todos contra todos), a realizarse en las instalaciones de Old Resian el domingo 4 de junio, fecha en la que se conocerán a las campeonas.

En el segundo semestre el campeón y subcampeón disputaran el Torneo Regional Femenino, con equipos de Santa Fe y Entre Ríos.

Las protagonistas

El tricampeón rosarino Old Resian presentó el siguiente plantel: Sheila Carlevaris, Magdalena Castro, Ángeles Cervetto, Natasha Coria, Elisa Fonzo (c), Nina Ortiz, Noeli Richetti, Natasha Palacios y Ayelén Sosa. Mientras que el staff técnico lo lidera desde el 2023 Juan Soljan, acompañado por Ignacio Carrillo como entrenador asistente, Marcelo Vidal (preparador físico) y su histórica manager Luciana Fonzo.

En Juveniles, el plantel lo integraron: Esmeralda Bogoni, Nicole Donnet, Guadalupe Mendieta, Victoria Fantini, Mariana Galante, Kiara Granmonte (c), Solange Herrera, Liz Mazino, Kiara Monzón, Abigail Saied, Luz Schiaretti y Estefanía Kuszlak. Y el staff técnico estuvo compuesto por: Carlos Schiaretti y Gabriel Donnet (Entrenadores), Marcelo Vidal (PF).

En su primer año de competencia, la gran sorpresa del certamen fueron las Matemáticas, que presentaron el siguiente plantel: María Del Rosario Abbrizi, Carolina Chamorro, Analía Verónica Gómez, Roció Guerrero, Martina Aylén Perla, Valeria Costa, Florencia Alarcón, Febe Domínguez, Marisol Parodi, Erika Rolón, Camila Yanet y Castro Melisa Belardo. Y el staff técnico: Gustavo Ordoñez, Miguel Sandoval, Pablo Cabrera (Entrenadores) y Oscar Michelini (Mánager).

Desde Fisherton, barrio que dice presente en el rugby femenino con Los Caranchos: Mayra Fagunde, Julieta Arroyo Márquez, Ornella Blesio, Belén González, Macarena Rojo, Gilda Palacios (c), Agustina Ordóñez, Solana Arenas, Laura Semeñiuk, Jesica Ferrero, Nanci Farías y Nahir Algarañaz Cabral. Y en Juveniles: Lurdes Perichón, Celeste Bettig y Agustina Anrique. Y para ambos equipos estuvieron como entrenadores: Tobías Saucedo y Fernando Balbi.

El subcampeón, Provincial se presentó con el siguiente equipo: Mailen Tosto, Melisa De Oña, María Luz Nolli, Diana Quintana, Romina Grado, Maia Moreyra y Eliana Citro, Florencia Buratti. El Rojo del Parque tuvo a Ariel Tosto como entrenadores y a Mario Moreno como manager.