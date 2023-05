A cortar la racha: Central Córdoba busca ganar por primera vez fuera de casa

Central Córdoba va hasta Valentín Alsina con un claro objetivo: cortar la racha sin victorias en condición de visitante. Es que a pesar de tener buenos números como local con la vuelta de Ariel Cuffaro Russo al club, aún debe conseguirlos fuera de barrio Tablada. El rival es Victoriano Arenas, de andar irregular, pero que nunca es fácil de vencer en el estadio Saturnino Moure. El duelo será válido por la fecha 17 de la Primera C y se jugará desde las 15.30 con el arbitraje de Julián Jerez.

Atrás ya quedó la buena victoria 1-0 ante Alem como local gracias al tanto de Lucas Bracco de la fecha pasada y la prioridad es conseguir la primera victoria fuera de casa. Es que en siete fechas, el Charrúa acumula cuatro empates (1-1 contra Lamadrid, 2-2 Sportivo Italiano, 0-0 Claypole y 1-1 Puerto Nuevo) y tres derrotas (0-1 ante Liniers, 0-1 Luján y 1-4 Atlas) y justamente en la última salida a General Rodríguez sufrió el peor golpe, por eso ahora buscará revertir esa imagen para seguir sumando y trepar en la tabla de posiciones, con el objetivo de pelear por un lugar en el reducido por uno de los ascensos a la Primera B.

En lo que respecta al once titular matador, Ariel Cuffaro Russo realizaría dos variantes que serían el regreso de dos referentes del equipo. Es que Paulo Killer y Gerardo Pérez cumplieron sus sanciones por la roja recibida ante Atlas y están a disposición del entrenador, por lo que ingresarían en lugar de los juveniles Matías Ramírez y Leandro Barbosa.

Enfrente estará Victoriano Arenas, que como local ganó dos cotejos (2-1 ante Berazategui en la fecha 2 y 2-0 contra Alem en la jornada 10), perdió dos (0-2 Deportivo Español y 1-2 Midland) y empató los últimos tres seguidos (0-0 Yupanqui, 1-1 Excursionistas y 1-1 Lamadrid).

El viernes por la noche se abrió la jornada con la goleada 5-1 de Excursionistas sobre Lamadrid en el Bajo Belgrano. Este domingo además del duelo en Valentín Alsina entre Arenas y Córdoba, jugarán desde las 15.30: Atlas vs. Real Pilar, Puerto Nuevo vs. Berazategui y Midland vs. Sportivo Italiano, mientras que a las 20 se medirán Laferrere vs. JJ Urquiza. El lunes a partir de las 15.30 cerrarán la fecha 17: Alem vs. Liniers, Yupanqui vs. Luján y Claypole vs. Español. Tiene jornada de descanso San Martín de Burzaco.

Así se anuncian

Victoriano Arenas: Damián Ramírez; Enzo Lescano o Matías Gómez, Javier Graieb, Brian Robles y Matías Rodríguez; Leonel Duarte, Esteban Coronel, Nicolás Mamberti o Agustín Figueroa, Nicolás Ramírez; Matías Gómez y Elías Torancio. DT: Federico Condino.

Central Córdoba: Alejo Villanueva; Gerardo Pérez, Paulo Killer, Ignacio Bogino y Mario Senra; Antonio Kaial, Agustín Musso, Alejo Osella y Lucas Bracco; Alan Echezarreta y Guido Di Vanni. DT: Ariel Cuffaro Russo.

Hora: 15.30. Árbitro: Julián Jerez. Estadio: Saturnino Moure.