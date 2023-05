Abu Faisal Sergio Tapia será declarado como artista distinguido de la ciudad de Rosario

Abu Faisal Sergio Tapia, nació el 30 de marzo de 1971 en la ciudad de Rosario. El martes 16 de mayo próximo, a las 11, en el Palacio Vasallo, se efectuará el acto en el que se declarará Artista Distinguido de la ciudad de Rosario al artista plástico Abu Faisal Sergio Tapia con más de 2.000 obras de arte fusionando el arte y la tecnología en su creación artística influenciadas por las corrientes revolucionarias del Arte Moderno que nacen en París y bajo la vanguardia digital del arte post-contemporáneo.

Sumándose a otros rosarinos distinguidos y reconocidos, como Messi, Di Maria, el Che Guevara, por señalar entre los más conocidos, todos hijos de la ciudad de Rosario.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe el pasado 4 de mayo lo declaró de interés a la trayectoria y reconocimiento al Artista Plástico Abu Faisal Sergio Tapia, quien cuenta con más de 2000 obras de arte, fusionando el arte y la tecnología: la Cámara declara su reconocimiento.

Artista intelectual comprometido de destacada y afamada trayectoria como artista plástico argentino a nivel mundial, como fundador del museo MIAPCR MUSEUM Musée International d’Art Post-Contemporain en Résistance museo miembro del Registro de Museos Argentinos RMA de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la República Argentina y miembro del Registro de Museos Iberoamericanos (RMI) Madrid, España, siendo el único artista argentino y de América Latina en la historia de las bellas artes, que realiza un programa de Arte y Cultura en la radiodifusión oficial de un país Africano, en la Radio Argelia Internacional, desde la capital argelina, todas las semanas en su servicio al exterior en español, ya en su emisión número 100, escuchandose en todas las ciudades y hogares de Argelia y emitiendo para América Latina y España.

El artista argentino tiene Especialización en Arte y Diseño Moderno y Contemporáneo: Especialización en Diseño Gráfico, CalArts California Institute of the Arts y Especialización en Arte y Diseño Moderno y Contemporáneo – MoMA The Museum of Modern Art of New York. Artista pintor miembro del Aquarelinstituut België (AIB) Instituto de Acuarelistas de Bélgica.

Es autor de La “Declaración de Argel: Arte en Resistencia”, verdadero manifiesto del compromiso del artista intelectual, con su tiempo.

Argel, 18 de mayo de 2021

“Ante la barbarie de las bestias colonialistas, sedientas de sangre inocente del pueblo…Yo Artista Pintor Contemporáneo me declaro en Resistencia en forma permanente y perpetua hasta que la sangre de mis hermanos se convierta en la libertad definitiva de la dignidad humana del pueblo

Realizó este llamamiento desde Argel, tierra de solidaridad y libertad, a mis hermanos y hermanas artistas de la humanidad, silenciada, torturada, esclavizada, olvidada en cementerios de la guerra, por las bombas fragmentadas de destrucción y hambre a declararnos en Resistencia!

Si todos los artistas pintores del mundo, nos comprometemos con la defensa de la vida de los pueblos, no alcanzan las balas de la muerte para destruir nuestras obras de arte.

El reconocimiento al artista plástico rosarino, Abu Faisal Sergio Tapia como ciudadano distinguido, se destaca por su aporte al arte y la cultura, en su aporte al patrimonio cultural de la República Argentina con la creación y donación de tres Obras de Arte destinada al Centro Regional de Hemoterapia de Rosario por primera vez en la historia en plena pandemia.

Se trata de la primera obra de arte a nivel mundial en medio de la pandemia dedicada a la donación de sangre, titulada “El arte como solidaridad con la vida”, compuesta por dos cuadros y un mural del reconocido artista pintor contemporáneo rosarino, quien señaló a los medios «El mural en sí representa la solidaridad humana; la donación de sangre que significa la igualdad en el medio de la pandemia. Es un homenaje a todos los profesionales de la salud que ya no se encuentran entre nosotros. El banco de sangre del Cudaio refleja lo más simbólico que es la defensa de la vida; la lucha contra la muerte, que es justamente lo que ha significado esta pandemia, que ha llevado más de 300 profesionales en la Argentina que han caído dando la vida», expresó el artista plástico a los medios.

Director y fundador del 1º SEMINARIO INTERNACIONAL ARTE BAJO GUERRA, del Tribunal Internacional de Conciencia en defensa de las Bellas Artes (Tribunal International de Conscience en défense des Beaux-Arts) llama a contribuir a la movilización y la participación de la sociedad civil en defensa de las Bellas Artes, el Patrimonio Cultural de los Pueblos y la Paz.

Asi mismo es miembro del Sindicato de Escritores en Lengua Francesa SELF (París), Liga de Autores Profesionales (París) y de la Asociación de Escritores en Lengua Francesa ADELF, artista inscripto en el Directorio Balzac de la Société des Gens de Lettres (SGDL) de París, desarrollado en colaboración con BNF BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE.

Escritor Conferencista Internacional sobre Arte y Descolonización, Derechos Humanos y Genocidio.Escritor post-contemporáneo comprometido a través de la literatura con la defensa de la humanidad y los derechos humanos de los pueblos a través de ensayos, crónicas, obras de teatro, novelas en francés y español, con estudios en consultoría en comunicación política y periodismo político y creación literaria, conferenciante internacional sobre arte y descolonización.

Finalmente profundos sentimientos y compromiso intelectual movilizan las obras de arte del artista pintor argentino contemporáneo Abu Faisal Sergio Tapia, para seguir soñando por un mundo mejor, sumando esta declaración y reconocimiento a este artista distinguido, una voz de arte entre la guerra y la condición humana.

Sus Obras de Arte se pueden apreciar a nivel mundial en Google Arts & Culture, así mismo como el portal de las bellas artes del mundo WikiArt.

Estas son unas de sus obras más destacadas: Título: Cuadro Mural Nuestra Sangre

Creador: Abu Faisal Sergio Tapia

Fecha de creación: 2022

Ubicación física: Rosario, Argentina

Ubicación: Rosario, Argentina

Dimensiones físicas: 250 x 150 cm

Lugar: CUDAIO Rosario Título: Café Bagdad

Creador: Abu Faisal Sergio Tapia

Ubicación: Rosario, Argentina

Dimensiones físicas: 50 x 70 cm Título: África Rebelde

Creador: Abu Faisal Sergio Tapia

Fecha de creación: 2019

Ubicación: Rosario, Argentina

Dimensiones físicas: 250 x 150 cm Título: Frente Rojo

Creador: Abu Faisal Sergio Tapia

Fecha de creación: 2019

Ubicación física: Rosario, Argentina

Dimensiones físicas: 250 x 150 cm Título: Amman

Creador: Abu Faisal Sergio Tapia

Fecha de creación: 2019

Ubicación: Rosario, Argentina

Dimensiones físicas: 50 x 70 cm Título: Africa Mia

Creador: Abu Faisal Sergio Tapia

Fecha de creación: 2017

Dimensiones físicas: 50 x 70 cm