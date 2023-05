Habló el abogado Fernando Burlando y aseguró: “Juan Darthés fue absuelto en Brasil”

“Juan Darthés fue absuelto en Brasil”. Así lo confirmó en el mediodía de este sábado su abogado en la Argentina, Fernando Burlando, y sumó que fue “por falta de pruebas” en la Justicia brasileña en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardín, por un hecho que, según denunció oportunamente la actriz en diciembre de 2018 acompañada del colectivo Actrices Argentina, habría ocurrido cuando ella, con 16 años, participaba de la tira Patito Feo y se encontraban de gira junto a todo el elenco en Nicaragua. La causa se presentó hace cuatro años y terminó en los tribunales de San Pablo. Darthés se instaló oportunamente en Brasil, escapando de la Justicia argentina, donde aún reside, dado que es nativo brasileño y el vecino país no tiene tratados de extradición para este tipo de casos.

En este contexto, y más allá del enorme caudal de prueba presentado oportunamente en la causa, que incluyó los testimonios de otras actrices argentinas que habían sufrido situaciones de acoso de parte del actor, lo único que continúa vigente por estas horas, tras la absolución, es la prohibición de acercamiento, pero Darthés podría regresar a la Argentina si ese fuera su deseo.

En diálogo con Augusto Pomar para la señal Crónica, Fernando Burlando confirmó la noticia este sábado al mediodía. “A esta persona se la condenó, se la desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”, comenzó diciendo el letrado como poco después también lo hizo en C5N, entre otros medios que lo contactaron.

Y sumó: “El resultado de toda esa investigación es, obviamente, muy reconfortante para la familia de Juan. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí es una fake news. Lo que no es una fake news es su absolución: después de un proceso muy largo donde se lo destrató y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad”.

Burlando también reconoció que era admisible que todos emitan una opinión antes de que se defina la Justicia. “Pasa eventualmente en todos los casos. Pero bueno, la situación es ésta, que es la absolución de Juan Darthés”, señaló contundente.