Quieren la Corona: Old Resian, Jockey (VT), Logaritmo y Caranchos al Final Four del torneo de la URR

Una foto que hace historia: Old Resian presentó planteles en Mayores, Juveniles y Pre Juveniles, el rugby femenino Tricolor no para de crecer

El Torneo Apertura Femenino ya tiene los cuatro equipos que competirán por el título 2023. Luego de tres fechas que tuvieron diferentes sedes (Carcaraña, Pergamino y Los Caranchos), quedaron clasificados Old Resian (único invicto del certamen), Jockey Club Venado Tuerto, Logaritmo y Los Caranchos al Final Four a realizarse el próximo domingo 4 de junio en el Grantfield (Old Resian). Los otros equipos jugarán con el mismo formato por el quinto puesto. El rugby femenino no para de crecer en Rosario y la Región, cada año mejoran muchos aspectos, sería importante contar con más apoyo de los clubes grandes y con tradición ovalada para fortalecer aún más la competencia y cantidad de jugadoras.

Los números de la 3ª fecha

Con la participación de más de 130 jugadoras, que representaron a ocho equipos, la 3ª fecha definió a los equipos que buscarán el título y los que competirán por el quinto puesto. Hubo tres niveles de competencia Mayores, Juveniles y Pre Juveniles, y siendo las divisiones formativas las que poco a poco, van ganando terreno, aunque todavía falta mucho por desarrollar.

Todos los resultados de los partidos que se disputaron en Los Caranchos el pasado domingo son los siguientes: en cancha 1 la programación será la siguiente, Ronda 1: Old Resian 7, Gimnasia (Pergamino) 26 (Juveniles); Old Resian 68, Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás 0; Jockey Club Venado Tuerto 34, Gimnasia (Pergamino) 0; Rosario 12, Old Resian 5 (Juveniles); Ronda 2: Old Resian 47, Unión Casildense 0; Jockey Club Venado Tuerto 29, Provincial 5; Gimnasia (Pergamino) 24, Rosario 0 (Juveniles); Ronda 3: Old Resian 62, Gimnasia (Pergamino) 0; Jockey Club Venado Tuerto 22, Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás 5 y Gimnasia (Pergamino) 28, Old Resian 7 (Juveniles).

En tanto, la programación en Cancha 2, será la siguiente: Ronda 1: Logaritmo 37, Unión Casildense 0; Los Caranchos 24, Provincial 15; Rosario 10, Old Resian (Pre Juveniles) 12; Ronda 2: Logaritmo 36, Gimnasia (Pergamino) 0; Los Caranchos 26, Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás 12; Rosario 10, Old Resian (Pre Juveniles) 0; Ronda 3: Logaritmo 10, Provincial 12; y Los Caranchos 31, Unión Casildense 0.

Las posiciones finales fueron las siguientes: Old Resian 36, Jockey Club (VT) 32, Logaritmo y Los Caranchos 28, Provincial 12, Gimnasia (Pergamino) 6, Unión Casildense 2 y Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás 0.

Los árbitros que participaron de la 3ª fecha del Torneo Apertura Femenino, que contaron con el experimentado Miguel Peyrone como mánager, el panel de referís: Franco Intilangelo (Unión Casildense), Juan Ignacio Orell (Los Caranchos), Brunella Bolatti (Old Resian), Florencia Crissi (Unión Casildense), Carolina Robul (Roldán), Jazmín Elzeard (Roldán) y Diego Zárate (Unión Casildense).

Jornada definitoria

El próximo domingo 4 de junio en el Grantfield, sede de Old Resian, se disputará la jornada final, con el formato de Final Four (todos contra todos a una rueda), por un lado Old Resian, Jockey Club Venado Tuerto, Logaritmo y Los Caranchos jugarán por el título, donde las chicas del Tricolor defienden el Tri Campeonato, y por otro lado: Provincial, Gimnasia (Pergamino), Unión Casildense y Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás jugarán por el quinto puesto y ordenamiento final, que será utilizado para el fixtura en 2024.

Además, del título de campeón de Rosario, estarán en juego dos lugares para competir en el Torneo Regional del Litoral Femenino 2023, certamen en el que equipos rosarinos, santafesinos y entrerrianos compiten por dos plazas para el Nacional de Clubes.

Balance de la primera etapa

“Fue una jornada a pleno rugby, donde se desarrollaron partidos de plantel superior, juveniles y prejuveniles, el clima y la buena predisposición de los participantes hicieron una excelente jornada, mostrando el crecimiento que seguimos teniendo”, expresó Fernando Balbi, entrenador de Los Caranchos, club anfitrión de la tercera fecha y persona ligada al rugby femenino de Rosario.

Además, Balbi se refirió al nivel de juego: “Fecha a fecha se viene mejorando, y queda demostrado en algunos resultados más ajustados, eso también viene de la mano del trabajo en conjunto con los árbitros, siendo el referente Miguel Peyrone”.

Las protagonistas

Old Resian, siendo el club insignia del rugby femenino en Rosario y la Región, presento equipo en las tres divisiones: Mayores, Juveniles y Pre Juveniles, uniéndose a un selecto grupo de clubes del rugby argentino que tienen toda la línea de divisiones completas. Para lograrlo Old Resian tomó una decisión como institución para que el rugby femenino crezca, y sumado al trabajo que realizan entrenadores, mánagers, padres y jugadoras, hace que el Tricolor Femenino tenga presente y futuro. Los planteles: Mayores: Sheila Carlevaris, Magdalena Castro, Ángeles Cervetto, Cecilia Filafilo, Elisa Fonzo (capitana), Yanina Ortiz, Natasha Palacios, Noeli Richetti, Ayelen Sosa y Marianela Tudino; Juveniles: Donnet Nicole, Grammonte Kiara (c), Solange Herrera, Estefania Kuszlak, Liz Mazino, Guadalupe Mendieta y Kiara Monzón; Pre juveniles: Antonia Ardissono, Zamira Bogarin, Francesca Ciccarelli, Violeta Chol, Cassandra Di Ciccio, Sofía Fregenal y Agustina Monzón. Los tres staffs técnicos del Tricolor los integran: en Mayores: Juan Soljan (head coach), Marcelo Vidal (preparador físico) y Luciana Fonzo (mánager); Juveniles y Pre Juveniles: Carlos Schiaretti, Ignacio Carrillo y Gabriel Donnet (entrenadores), Marcelo Vidal (PF) y Mariana Sena junto a Luciana Fonzo ofician de mánagers.

Jockey Club de Venado Tuerto, un club que desde hace varios años es protagonista del Torneo Femenino, se metió entre los cuatro mejores con el siguiente plantel: Barbara Ferraris Escola, Janira Vallejos,Brenda Ledezma, Gisela Álvarez, Andrea Ferri, Paola Guardia, Nazarena Lanzini, Soledad Otero, Agostina Velázquez y Romina Machuca. Staff Gustavo Cardone (Head Coach), Ignacio Rodríguez (entrenador asistente), Nicolás Alfonso (Preparador físico) e Ignacio Canavessi (mánager).

Logaritmo, la gran sorpresa del 2023, logró la clasificación al Final Four con el siguiente equipo: Lorena Acosta, Rosario Fabbrizi, Marisol Parodi, Febe Domínguez, Analía Gómez, Erika Rolón, Melisa Belardo, Florencia Alarcón, Valeria Costa, Danisa Golubenko, Camila Castro, Carolina Chamorro y Rocío Guerrero. Staff técnico: Gustavo Ordóñez, Miguel Sandoval y Pablo Cabrera (entrenadores) y Oscar Michelini (mánager).

Los Caranchos en mayores contó el siguiente plantel: Julieta Arroyo Márquez, Ornella Blesio, Mayra Fagunde, Nanci Farías, Belén González , Pilar Isabel González, Agustina Ordoñez, Gilda Palacios y Macarena Rojo. Staff técnico: Nidia Kondratavicius, Tobías Saucedo y Fernando Balbi (entrenadores) y Claudia Canciani (mánager) y Solana Arena (colaboradora).

El Blanco del Oeste también presentó jugadoras en: Juveniles: Nahir Algañaras, Agustina Anrique, Celeste Bettig y Lourdes Perichón y en Pre Juveniles: Vida Guadalupe Palavecino.

Provincial presentó el siguiente plantel: Mailen Tosto, Melisa De Oña, María Luz Nolli, Emilse Corbalán, Romina Grado, Maia Moreyra, Eliana Citro, Florecía Buratti y Mara Moreyra. Staff técnico: Ariel Tosto, Nicolás Rebuzzi y Pedro Nasello (entrenadores) y Mario Moreno (mánager).

Más equipos que participantes