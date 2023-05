Histórico: Los Pumas 7 perdieron la final, pero se aseguraron el segundo lugar del circuito

El seleccionado argentino de rugby 7 estuvo cerca de quedarse con el título en Toulouse. Estaban 19-7 arriba y cayeron en tiempo extra ante All Blacks. De todas formas, lograron una nueva medalla, el pasaje a los Juegos Olímpicos 2024 y terminarán el año como escoltas de Nueva Zelanda

Un equipo profesional en todo sentido y muy bien preparado. Una organización detrás de un objetivo muy claro. Jóvenes talentosos combinados con otros experimentados. Y un entrenador capacitado. La combinación es perfecta y el resultado no debería sorprender. Los Pumas 7 sumaron una nueva medalla en el circuito, esta vez en Toulouse, donde perdieron la final ante Nueva Zelanda 24-19 en tiempo extra. Y a falta de una etapa, se aseguraron el segundo lugar en el ranking del año en Seven, detrás de los All Blacks, y además consiguieron el boleto a los Juegos Olímpicos de París, donde buscarán defender la medalla de bronce obtenida en Tokio, y tal vez algo más.

En una definición infartante, que se decidió en el tiempo suplementario, Nueva Zelanda dio vuelta un partido favorable para Los Pumas y se quedó con la final de la etapa del Circuito Mundial de rugby seven que se disputó en Toulouse, Francia. Los Pumas se fueron al descanso 19-7, pero los All Blacks igualaron en 19, y una corrida de Roderick Solosobre decretó la victorias para los Hombres de Negro.

Más allá de la bronca por un partido que estuvieron a punto de ganar, Los Pumas celebraron una nueva medalla y una temporada de ensueño, donde consiguieron la mejor ubicación histórica en el circuito, ya que nadie les podrá sacar el segundo puesto del ranking.

Nueva Zelanda y La Argentina fueron los dos mejores equipos a lo largo de esta temporada y se veían una vez más las caras en una nueva final. Durante este año habían jugado cuatro veces entre sí y el equipo argentino solo pudo ganar en una ocasión: en la final de Hamilton, cuando los derrotó 14 a 12.

El equipo de Gómez Cora ya tenía asegurado el boleto a París 2024 y llegaba al partido decisivo con varios récords: era el equipo que había anotando la mayor cantidad de tries -202- en el circuito; y el que anotó el try número 200 de esta temporada. Y Marcos “el Rayo” Moneta con sus 9 tries en un torneo (al final fueron 10) superó su mejor marca del 2023.

Para el partido decisivo Los Pumas Seven salieron a la cancha con: Germán Schulz, Luciano González, Agustín Fraga, Gastón Revol, Marcos Moneta, Rodrigo Isgró y Santiago Vera Feld. En el banco de suplentes esperaban: Santiago Álvarez Fourcade, Mateo Graziano, Tomás Elizalde, Tobías Wade y Joaquín Pellandini.

Los Pumas querían el oro, eso quedó claro desde el inicio. Los All Blacks marcaron a los 45 segundos a través de Regan Ware, pero Los Pumas no cambiaron su idea y tras una pelota recuperada por González, Germán Shultz igualó con un try.

Argentina aprovechó la tarjeta amarilla para Akuila Rokolisoa y Agustín Fraga tras varios pases de derecha a izquierda apoyço para el 14-7. Y una intercepción de Marcos Moneta alejó la cuenta a 19-7.

El arranque del segundo tiempo tuvo a Argentina cerca de definir el juego, pero Moneta no pudo apoyar por poco tras un error no forzado de Nueva Zelanda. Y así llegó una nueva conquista de All Blacks con una floja defensa argentina y el try de Akuila Rokolisoa que él mismo completó con el gol para dejar el score 19 a 14 con menos de cinco minutos.

Nueva Zelanda con todo fue buscar darlo vuelta, Isgró y un golpe que lo dejó en el piso, el try de los de negro que estaba cerca y fue Moneta quien consiguió bancar la embestida y recuperó el balón para hacer zafar al equipo argentino. Insistió el rival y con otro robo de balón permitió que Roderick Solo igualara el pleito.

Intentó ganarlo Argentina pero la marca a Moneta fue intensa y en la jugada siguiente tras un contra ruck Roderick Solo apoyó a pesar del esfuerzo del propio Moneta.

El equipo de Santiago Gómez Cora tuvo otro gran torneo. Debutó y aplastó a Alemania 29 a 7; luego tuvo que revertir un 19-0 con España y le ganó 21 a 19; y cerró el grupo con un apabullante 50-0 ante Gran Bretaña (récord de diferencia de puntos de la temporada). En cuartos superó a Sudáfrica por 21 a 12 y luego en la semifinal no tuvo inconvenientes en vencer a Canadá por 33 a 5.

Y a pesar de la bronca por un título que estuvo cerca, el pasaje a París y el segundo lugar histórico en el circuito de Seven son una clara señal de un proceso que no para de crecer.