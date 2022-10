Murió Silvana Suárez, la ex Miss Mundo argentina que se fue a los gritos de la mesaza de Mirtha

Aunque la carrera como modelo de Silvana Suárez fue efímera posterior al título de Miss Mundo que obtuvo en 1978, en plena dictadura cívico-militar en la Argentina, se la va a recordar siempre por el plantón que le hizo a Mirtha Legrand en su mesa a finales de los años 90, en un momento del vivo de la pantalla chica argentina que quedará para la historia. La ex modelo falleció en las últimas horas, a los 64 años, a raíz de un cáncer terminal que le habían diagnosticado hace un tiempo, Residía en Nono, en la provincia de Córdoba y había estado casada con Julio Ramos, dueño de Ámbito Financiero, con quien tuvo dos hijos y un divorcio escandaloso.

Suárez ganó el concurso de belleza Miss Mundo celebrado en Londres, Inglaterra durante 1978. Se trató de la segunda representante argentina en obtener dicho título; la primera fue Norma Cappagli en 1960, y aquél reconocimiento fue usado por la dictadura de turno para hablar en el mundo de la “belleza argentina” como también pasó con el Mundial de Fútbol celebrado ese mismo año.

Desde hace varias décadas, Suárez vivía en Traslasierra y murió a causa de un cáncer de colon. Tiempo atrás, había contado en una entrevista con el sitio Infobae su necesidad de alejarse de la vorágine de la ciudad y volcarse a una vida más espiritual después de muchos años de turbulencia mediática.

La ex Miss Mundo estuvo casada con el otrora dueño de Ámbito Financiero, el referido Julio Ramos, y la ruptura de esa relación la llevó a protagonizar uno de los momentos más tensos de los almuerzos de Mirtha Legrand de todos los tiempos.

La pelea ocurrió en 1999, cuando la ex Miss Mundo fue como invitada al programa y la siempre incisiva conductora le insistió para que hablara de su matrimonio con el empresario. Sin embargo, la ex modelo se negó y se levantó de la mesa reiterando: “Me invitas para usarme a mí…”, mientras trataba de quitarse el micrófono. Poco después, ante la mirada atónita del resto de los comensales, Suárez abandonó el programa mientras que Legrand le decía: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”. Y ella respondía: “Hoy sí”.

Tiempo después, al recordar el hecho, Suárez no se mostró arrepentida. “Al ser dueño de un diario, y al no poder él, digamos, tratar el tema de la separación desde un lugar más proactivo, utilizó el diario en contra mía. Y yo tenía dos chicos chiquitos, así que hice magia para que esto no los dañara pero es imposible. Aparte era muy machista, entonces ¿cómo una mujer iba a hacer esto?”, aseveró en una entrevista.

Y respecto de aquél fallido almuerzo con la matriarca de la tevé vernáculo, evocó: “La verdad es que yo no tendría ni que haber ido, pero siempre me sentí como con culpa de no ir. Y voy, y de golpe ella tomó partido: el que tenía el poder era Julio”.

Silvana Suárez había nacido en Córdoba, creció en una familia de artistas y tuvo una infancia rodeada de elementos para la pintura y la escultura, hasta que sus padres se separaron y terminó viviendo con su madre.

Al terminar el colegio secundario, se recibió de profesora de música y directora de coros. Luego, decidió estudiar arquitectura en la Universidad Católica de Córdoba, pero finalmente se volcó a la carrera de modelo impulsada por su madre, que la convenció de anotarse en un concurso de belleza que había organizado el diario Tiempo Cotidiano.

A partir de allí, y en poco tiempo, ganó el concurso Miss Sierras de Córdoba y tiempo después llegó el título de Miss Mundo, cuya final de la edición 28ª tuvo lugar el 16 de noviembre de 1978. En ese contexto, con tan sólo 19 años, Silvana Suárez se coronó reina: fue elegida como la mujer más linda del mundo en un evento que tuvo lugar en el Royal Albert Hall de Londres, y en una época donde la belleza era un mérito que, por suerte, con el paso de los años, va camino a dejar de serlo y ese tipo de concursos quedaron vetustos.

Tras varios años de viajes, presentaciones y regresos intermitentes al país, se radicó definitivamente en Argentina a los 30 años, poco más de una década después de aquella coronación, cuando conoció al empresario de medios Julio Ramos y se casaron a los pocos meses. Uno de los momentos más complicados de su vida fue justamente el divorcio de Ramos, quien murió en 2006, y que terminó con denuncias de maltrato y amenazas que se dirimieron en el contexto de un juicio escandaloso.

Cuando decidió alejarse de los medios y dedicarse al arte en las sierras, la ex modelo también tuvo una breve incursión en la política. En 2019, la convocaron para que se postulara como candidata a intendenta de un pueblo serrano pero fracasó en el intento.