Gabriel Heinze: “La gente debe sentirse orgullosa de estos jugadores que pelean siempre”

Newell’s obtuvo una victoria importantísima ante Banfield, en especial por ganar con un jugador menos, y Gabriel Heinze se mostró orgulloso de la muestra de carácter del plantel. Pero lejos de relajarse, dentro de dos días debe jugar por Copa Argentina ante Claypole, el miércoles a las 19.20 en San Nicolás, y el Gringo debe analizar qué cambios hacer a partir de una lógica rotación que deberá realizar.

“No me sorprende cómo jugó el equipo tras la expulsión, este grupo tiene estas cosas y lo demostró. La gente se tiene que sentir orgullosa de los jugadores que pelean. Hoy se llevaron un premio y es bueno que la gente lo vea de esa manera”, sostuvo el Gringo.

“Muchos jugadores terminaron cansados. Ahora hay que ver toda la disponibilidad y planear el partido del miércoles, confió tras el partido, lo que será decisivo a la hora de definir el once para enfrentar a Claypole.

“No hice los cambios pensando en el próximo partido sino para dar herramientas por lo que estaba pasando. El próximo partido es otra historia, veremos cómo se recuperan los chicos”, agregó.

En ese sentido, no habría que descartar que el entrenador ponga en cancha a algunos futbolistas importantes que no pudieron sumar muchos minutos. Uno de ellos, Pablo Pérez.

“Todos necesitan minutos para poder mostrarse y jugar. Lo que está haciendo Pablo (Pérez) es muy bueno, está comportándose como un verdadero capitán porque el entrenador no lo pone de inicio y le exige cada vez más. A Pablo Pérez es al primero que le exijo y encima no le doy el premio de iniciar, pero es nuestro capitán y él lo tiene muy claro. Ojalá que cuando sea titular, no le saquen más el puesto”, explicó el DT sobre el experimentado volante.

Otros nombres posibles pueden ser Guillermo Ortiz, Ángelo Martino, Willer Ditta (expulsado en la Liga), Marcos Portillo, Guillermo Balzi, Brian Aguirre y Djorkaeff Reasco.

Tampoco habría que descartar a Jorge Recalde, quien está buscando forma y tal vez puede ser un partido para conseguir confianza. “Lo vi bien a Recalde, necesita roce. Es un jugador de experiencia, que sabe jugar los partidos. Es verdad que lo tendría que haber cambiado un poco antes, pero uno no quiere perder ventanas por las dudas. Le agradezco que aguantó un poquito más”, confió Heinze.

Newell’s apunta al partido del miércoles, donde contará con casi 20 mil hinchas apoyándolo en San Nicolás; y se ilusiona con tener gente el domingo ante Instituto, ya que la dirigencia reinició gestiones para que haya visitantes en el Kempes.