El Litoral se pone al día, con partidos postergados de la 2ª fecha: Old Resian-Santa Fe y GER-Rowing

Aprovechando la ventana de descanso que estaba prevista desde el inicio del campeonato, el Torneo del Litoral se pone al día. Dos partidos en primera y también dos en segunda División del Regional que no se jugaron por la ola de calor que sufrió la región a principios del mes de marzo, se disputarán el sábado 29 a las 16: Gimnasia de Rosario recibe a Paraná Rowing y en Sauce Viejo, Old Resian visita a Santa Fe Rugby. El TRL jugará la octavo fecha el próximo sábado 6 de mayo.

Los líderes del TRL se ponen al día con sus partidos. Old Resian quien lidera la tabla de posiciones con 25 unidades visita Santa Fe Rugby, que se ubica cuarto con 18. El Tricolor rosarino viaja a Sauce Viejo sin su capitán Gianfranco Speciale, que se encuentra recuperándose de una lesión muscular, para seguir siendo líder, Gastón Conde, head coach de Old Resian eligió el siguiente XV titular: Rodrigo Correa, Faustino Grynblat, Nahuel Araujo, Santiago Torroba, Ramiro Yaneti, Franco Lo Nostro, Mateo Senor, Manuel Rodríguez, Guido Candini, Luca Candini, Bautista Verna, Maximiliano Grossi, Manuel Scarampi, Jorge Dodero y Nahuel Romero.

Por su parte, el Tricolor santafesino, que busca escalar posiciones y afirmarse en lo más alto, presentará la siguiente formación: Francisco Duranda, Joaquín Sabater, Tomás Derito, Fabián Frustragli, Guillermo Botta, Augusto Gorla, Lucas Caputto, Matías Gaggiamo, Santiago Quirelli, Lucas Fertonani, Ramiro Giménez Melo, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Bautista Galassi y Bautista Bejarano.

En tanto, en la Bombonerita del Parque, Gimnasia y Esgrima quiere volver a la senda del triunfo, el pasado sábado perdió el invicto en Sauce Viejo ante Santa Fe Rugby. El Mensana presentará ante Rowing una alineación alternativa, muchos titulares tendrán descanso, otros irán como suplentes frescos, el staff técnico busca variantes de cara a la segunda parte del TRL. El XV de GER será el siguiente: GER: Marco Acosta, Juan de Torres, Nicolás Silva, Agustín Fontanarrosa, Ramiro Guraya, Santiago Kerckaert, Agustín Munini, Ignacio Villegas Torra, Felipe Costa, Teo Castiglioni, Jerónimo Alonso, Tomás Morales Raffe, Manuel Covella, José Forlla y Ramiro Sonsini.

Por el lado del remero paranaense, la formación será la siguiente: Rowing: Sebastián Bonvin, Lucas Lerena, Esteban Acosta, Joaquín Moine, Franco Dall’ Ava, Juan Arquiel, Facundo Taboada, Tomás Acosta Cis (c), Lisandro Gallardo, Ramiro Schalpeter, Iván Sánchez Muscia, Tomás Osuna, Julián Pistrilli, Facundo Buet y Franco Zatti.

Las posiciones: Old Resian* 25, GER* 23, Estudiantes 19, Santa Fe R* 18, Duendes 15, Jockey Club (R) y Rowing* 9, Universitario (R) 7, CRAI 4, (*, un partido postergado).

En tanto, el próximo sábado 6 de mayo, se reanuda el TRL con disputa de la 8ª fecha: Old Resian Libre; CRAI vs. Jockey (R); Rowing vs. Duendes; Uni (R) vs. Santa Fe R. y GER vs. Estudiantes.

Ascenso literaleño

En el ascenso del Torneo del Litoral, también se jugarán dos encuentros postergados de la segunda fecha, por el mismo motivo. Ambos encuentros comenzaran a las 16: en Rafaela, Crar será local ante La Salle (árbitro: Exequiel Adrover) y en Esperanza: Alma Junior recibirá la visita de Logaritmo (árbitro: Fabián Prats).

Hasta el momento las posiciones son: Jockey (VT) 29, Caranchos 24, CRAR* 20; La Salle* y Tilcara 15, Alma Jr* 14, Provincial 5, Logaritmo* 4 y Uni (SF) 0, (*, un partido postergado).

En tanto, el próximo sábado 6 de mayo, se jugará la próxima fecha, la 8ª: Provincial Libre; La Salle vs. Logaritmo; Tilcara vs. Alma Jr; Uni (SF) vs. Los Caranchos y Jockey (VT) vs. CRAR.