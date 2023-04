Por suspensión de su cancha, Plaza será local ante Casi en el Grantfield por el Urba Top 12

Atlético del Rosario debía una fecha de suspensión de su cancha y la pagará este sábado cuando sea local en Old Resian por la 5a jornada del torneo de la Urba. El rival será el Casi, que suma igual cantidad de puntos que los rosarinos (8 unidades). Plaza llega en alza pero no contará con Manu Nogués

Se confirmó que Atlético del Rosario jugará ante Casi en el Grantfield, predio que pertenece al club Old Resian, en el Barrio de Fisherton (Mendoza y Wilde). Plaza debía una fecha de suspensión de su cancha y la cumplirá este sábado por la quinta fecha del Urba Top 12. El encuentro se jugará desde las 15.30 y será televisado por Star+.

La sanción sobre Atlético llegó el jueves 13 de abril, dos días de recibir la visita de Cuba, equipo que ya tenía todo reservado para viajar un día antes del partido con la mayoría de sus jugadores para disputar el partido por la tercera fecha del Top. El club rosarino pidió postergar quince días el cumplimiento de la sanción, pedido que le fue concedido.

La sanción llega por parte de la Unión de Rugby de Rosario por un incidente de la división de Menores de 16 de Plaza, que se aplica también al torneo de la Urba.

El conjunto que dirige Iñaki Alcain llega al duelo con el Atlético de San Isidro con dos triunfos y dos derrotas, acumulando 8 unidades, igual que su rival de turno y nueve menos que el líder Newman. En cuanto a la performance suma 96 puntos a favor y 122 en contra. Desde el debut ante Belgrano (caída 34 a 10), luego perdió de visitante frente a Newman 34 a 25, Plaza mejoró notablemente su rendimiento y logró dos victorias consecutivas, de local con Cuba (31-28) y de visitante sobre Pucará (30-26).

El sábado quizás no cuente desde el arranque con Manuel Nogués, citado a Sudamérica XV. Con lo cual pierde a su playmaker y conductor, generando en los entrenadores la búsqueda de un reemplazante, para el también goleador del equipo y del torneo.

El próximo sábado 29 de abril la 5a fecha del certamen de la Urba tendrá la siguiente programación: Hindú vs. San Luis; Alumni vs. Belgrano; Buenos Aires C&RC vs. Newman; San Isidro Club vs. Cuba; La Plata vs. Pucará y Atlético del Rosario vs. Casi. Las posiciones: Newman 17, Belgrano 16, Hindú 15, Alumni 13, Cuba 12, Buenos Aires, Atlético del Rosario, Casi y SIC 8, San Luis 6, La Plata y Pucará 2.