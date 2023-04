Atlético del Rosario definió equipo para recibir al Casi en cancha de Old Resian por el Urba Top 12

Sin Manuel Nogués, su figura y goleador, Atlético del Rosario recibe a Casi desde las 15.30 por la quinta fecha del Urba Top 12 en las instalaciones del club Old Resian en el barrio de Fisherton. Plaza debía una fecha de suspensión de su cancha y la cumple ante el Atlético de San Isidro. Mientras que la ausencia de Nogués fue aviso y justificación, ya que se encuentra afectado al plantel de Sudamérica XV en Uruguay, en total el elenco rosarino tendrá dos cambios respecto del equipo que ganó ante Pucará, el pasado sábado. El encuentro se verá por Star+.

Después de un comienzo irregular con derrotas ante Belgrano (local) y Newman (visitante), Plaza se recuperó y ganó dos partidos consecutivos Cuba (local) y Pucará (visitante), aunque el torneo recién inicia, para Atlético hay partidos que tiene la obligación de ganar, teniendo en cuenta que en esta primera parte el elenco rosarino debe cosechar una buena cantidad de puntos para llegar sin urgencias a la segunda parte del Top 12, y así poder jugar con la tranquilidad de que la permanencia no esta en peligro.

Iñaki Alcain y compañía decidieron realizar tres variantes en la formación para recibir a Casi, respecto del equipo que se presentó y triunfó la semana pasada en Burzaco sobre Pucará. En los forwards: en la tercera línea Federico Mayol ingresa en lugar de José León Cáceres, y en los backs: Ramiro Musio y Tomás Oria en reemplazo de Manuel Nogués y Nicolás Casals. Nogués afectado al amistoso internacional de Sudamérica XV que se juega el viernes 28, en Atlético especulan que el apertura y goleador del equipo con 57 puntos, podría integrar el banco de suplentes.

Las formaciones serán las siguientes: Atlético del Rosario: Joaquín Viola, Matías Malanos, Lisiandro Dipierri, Matías Kremer, Octavio Capella, Santiago Casals. Federico Mayol, Lucas Malanos (c), Tomás Cornejo, Ramiro Musio, Lucas Bielsa, Pedro de Haro, Valentino Aime, Tomás Oria y Pedro Bisio.

En tanto, Casi que desde esta temporada es dirigida por Oscar Murgier y Santiago Phelan, el ex head coach de Los Pumas, se presenta con: Facundo Scaiano, Juan Bautista Torres Obeid, Ignacio Sánchez Nieto, Ignacio Larrague, Salvador Ochoa, Eugenio Sartori, Benjamín Rocca Rivarola, Luis Briatore (c), Tomás Descalzo, Alejo Montes de Oca, Santiago David, Felipe Probaos, Benjamín Belaga, Jerónimo Tumbarello y Jerónimo Solveyra.

El sábado 29 de abril se juega la 5a fecha del certamen de la Urba tendrá la siguiente programación: Hindú vs. San Luis; Alumni vs. Belgrano; Buenos Aires C&RC vs. Newman; San Isidro Club vs. Cuba; La Plata vs. Pucará y Atlético del Rosario vs. Casi. Las posiciones: Newman 17, Belgrano 16, Hindú 15, Alumni 13, Cuba 12, Buenos Aires, Atlético del Rosario, Casi y SIC 8, San Luis 6, La Plata y Pucará 2.