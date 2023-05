El clásico de Fisherton entre Jockey y Old Resian, se lleva toda la atención de la fecha del Litoral

El Torneo del Litoral jugará este sábado la novena fecha, la última de la primera rueda, tanto en primera como en segunda división. Con partidos muy atractivos el destacado del fin de semana en el Regional será el clásico de Fisherton entre Jockey Club y Old Resian, que desde las 18 se enfrentarán y tendrá transmisión de DirecTV. El resto de la fecha tendrá como horario de inicio las 16.

Old Resian llega como único escolta de Gimnasia que en esta fecha queda libre, por lo tanto, el Tricolor podría sacar provecho de dicha situación y volver a la cima de la tabla de posiciones. Su último triunfo fue hace quince días en Sauce Viejo cuando por la fecha pendiente logró derrotar a Santa Fe Rugby, éxito que le dio un empujón muy grande desde lo anímico al equipo que dirige Gastón Conde. Mientras que Jockey Club llega con tres triunfos en fila, después de un arranque para el olvido del Verdiblanco que acumuló cuatro caídas consecutivas. Jockey de a poco va encontrando el equipo, con mucho trabajo en la semana se van corrigiendo defectos y se espera que eleve su nivel y pelear por los puestos de clasificación a semifinales.

L 9ª fecha tendrá la siguiente programación: Estudiantes vs. Uni (R); Santa Fe R. vs. Rowing; Duendes vs. CRAI; Jockey (R) vs. Old Resian y GER Libre. Las posiciones: GER 33, Old Resian 30, Santa Fe Rugby 20, Estudiantes y Duendes 19, Jockey (R) 14, Rowing 12, Universitario (R) 9 y CRAI 4.

Formaciones Rosarinas en Primera

Jockey Club Rosario: Franco Manavella, Alejo Pereira Tauzy, Kyan Collins, Francisco Brasca, Nicanor Minoldo, Sebastián Binner (c), Máximo Oliveros, Emiliano Ferrari, Alejo Sugasti, Juan Albertengo, Ignacio Calvo, Fermín Vergara Oroño, Manuel Lluch, Guido Pedregoza y Joaquín Fanjul.

Old Resian: Rodrigo Correa, Faustino Grynblat, Nahuel Araujo, Santiago Torroba, Franco Lo Nostro, Gianfranco Speciale, Mateo Senor, Manuel Rodríguez, Guido Candini, Luca Candini, Bautista Verna, Maximiliano Grossi, Manuel Scarampi, Jorge Dodero y Nahuel Romero.

Duendes: Francisco Angaroni, Bernardo Lis, Federico Bautista, Pedro Rivas, Ramiro Urban, Marcos Simioni, Nicolás Sánchez (c), Matías Landi, Juan Ignacio Araujo, Patricio Rodríguez Vidal, Joaquín Brogliatti, Guido Chesini, Felipe Roldán, Martín Pellegrino y Juan Manuel Narvaja.

Universitario de Rosario: Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez (c), Nehuen Rojas, Uriel Pozo, Benjamín Veksler, Gregorio Cuello, Fausto Cecarossi, Manuel Todaro, Joaquín Nota, Pedro González Fresneda, Marcos Auguste, Julián Monteverde, Federico Páez, Martín Trumper y Lautaro Corzo.

Ascenso litoraleño

En Segunda División, la programación de la novena jornada será la siguiente: CRAR vs. Uni (SF); Los Caranchos Vs. Tilcara; Alma Jr Vs. La Salle; Logaritmo Vs. Provincial y Jockey de Venado Tuerto Libre. Las posiciones: Jockey (VT), Caranchos y CRAR 29, Alma Jr 23, La Salle 20, Tilcara 15, Provincial y Logaritmo 5 y Uni (SF) 0.

Formaciones Rosarinas en Segunda

Los Caranchos: Francisco Fernández, Franco Tenca, Patricio Mansilla, Tadeo Hereñu, Martin Alsina, Elián Saucedo, Ignacio Rossi, Juan Ignacio González (c), Franco Kondratavicius, Bautista Fava, Facundo Cerro, Luca Bonardi, Manuel Ordiz, Santiago Monzón Lagos y Gonzalo Fraga.

Provincial: Lautaro Parra, Tomás Marzetti, Ariel Tosto, Luis Ávalos, Tomás Luna, Luca Bondino, Matías Salcedo, Alejo Olivieri, Martín Fraile, Felipe Alonso, Santiago Besmalinovich, Máximo Grazzelli, Martín Besmalinovich, Juan Pablo Merendino y Ramiro Bustos (c).

Logaritmo: Juan Zapata (c), Luciano Papini, David Suárez, Iñigo López, Luciano Busso, Juan Irigoitia, Fabricio Marsili, Agustín Di Prinzio, Fabricio Voltattorni, Lautaro Marcos, Valentino Pierovecchio, Ramiro Santangelo, Juan Cruz Francesio, Santiago Coronel y Tobías Pacor.