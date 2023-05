Pumas Seven disfruta de un presente promisorio, y con el sueño de ir por todo: corona y pase a París

Si bien todas preparaciones son importantes, la puesta a punto de Los Pumas Seven en estos días de cara a las dos últimas etapas de la temporada 2022/2023 del Circuito Mundial cobra relevancia por la actualidad del seleccionado que dirige Santiago Gómez Cora, que no sólo puede obtener la clasificación directa a los Juegos de París 2024, sino que además tiene chances de ser campeón del Seven Series, aunque es difícil las posibilidades son ciertas. Integran el plantel que entrena en Casa Pumas: el entrerriano y jugador de Duendes Guido Chesini, junto a los jugadores de Old Resian el rosarino Tomás Lizazú y el catamarqueño Nahuel Romero.

De estos 18 jugadores saldrá la lista de doce que viajaron al Viejo Continente a fin de mayo para disputar las dos últimas etapas del Circuito en Toulouse, Francia y Londres, Inglaterra: Rodrigo Isgró (Mendoza Rugby), Germán Schulz (Tala), Santiago Álvarez Fourcade (Sociedad Sportiva BB), Gastón Revol y 5. Luciano González (La Tablada), Marcos Moneta y Santiago Vera Feld (San Andrés), Agustín Fraga y Simón Benítez Cruz (Cuba), Alejo Lavayén (Casi), Tobías Wade (Alumni), Tomás Elizalde (Tigres Rugby de Salta), Joaquín Pellandini y Alfonso Latorre (Biei), Matteo Graziano (Los Matreros), Tomás Lizazú y Nahuel Romero (Old Resian) y Guido Chesini (Duendes).

La última gira de la temporada 2022/23 del Circuito Mundial de Seven, será en los torneos de Toulouse a realizase del 12 al 14 de mayo y Londres el 20 y 21 de mayo, en tanto el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora realizaron una nueva Concentración Nacional en Casa Pumas para ultimar detalles de cara a la gran definición de la temporada.

El presente del seleccionado albiceleste es por demás de promisorio, hasta el momento se disputaron nueve torneos, Argentina ganó dos etapas de un total de cuatro finales jugadas. El equipo marcha segundo en la tabla de posiciones con 140 puntos, sólo por detrás de Nueva Zelanda con 164, y buscará en estas dos últimas etapas la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los resultados sobresalientes de la actual temporada reflejan la solidez y la constancia de un seleccionado que tiene un objetivo muy claro: París 2024. Las dos medallas de oro (Hamilton y Vancouver), junto con las dos de plata (Los Ángeles y Singapur), depositaron a Los Pumas 7´s en la segunda ubicación de la tabla. Recordemos que a los Juegos Olímpicos clasifican los cuatro primeros, pero hay que tener en cuenta que por diferencia de puntos Nueva Zelanda ya aseguró su lugar, y Francia, que momentáneamente marcha cuarto en la tabla, ya tiene su plaza por ser sede. Con respecto a la tabla de posiciones, Nueva Zelanda es el líder del torneo con 164 puntos, lo siguen Los Pumas 7´s con 140, luego Fiji con 130, Francia con 122, Australia con 112 y Samoa con 111.

En Toulouse y Londres se define todo, hay mucho en juego y no sólo porque está en juego la corona del Circuito Mundial y los cuatro pases de clasificación directa a Paris 2024, sino que también al reducirse a doce equipos para la próxima temporada, la parte de abajo de la tabla de posiciones también está al rojo vivo. Por ese motivo las siguientes paradas no serán sencillas, del 12 al 21 de mayo se vivirán jornadas de alto voltaje. Para la primera etapa en el torneo en suelo francés, Los Pumas 7 integrarán el Grupo B junto con Gran Bretaña, España y Alemania.