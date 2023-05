“Tom en la granja”: la tensión de cuatro personajes reunidos a partir de un muerto  

Este viernes, regresa a la cartelera teatral rosarina Tom en la granja, la versión local de la elogiada obra del dramaturgo y escritor canadiense Michel Marc Bouchard que también fue llevada al cine y que, tras su temporada estreno en 2019, se presentará ahora todos los viernes del mes en Espacio Bravo.

“Un escenario oscurecido por la violencia toma por la garganta a un Tom demasiado confundido y avasallado por el dolor de una pérdida. En una granja perdida en el vacío de los que viven lejos y aislados, cuatro personajes son reunidos por un muerto que alguna vez fue un buen amante, un hijo que escapó, un hermano triste y negado, un falso novio”, adelantan desde el equipo creativo de esta singular propuesta representada en importantes escenarios del todo el mundo.

Tom en la granja cuenta con la dirección de Aquiles Pelanda, quien también actúa junto a Lucia Dominissini, Leandro Iossa y Paula Luraschi, a partir de una traducción del texto original de Boris Schoeman, con el coaching actoral de Esteban Trivisonno, entre otros integrantes de un equipo que completan Lorena Fenolgio (vestuario), Danilo Molinos (escenografía), Igal Chami (luces), Imanol Muñoz (coreografía) y Leandro Doti (gráfica, prensa y difusión).

El regreso de un amor perdido y oculto a una comunidad pequeña desata una serie de conflictos que han estado silenciados en una familia que atraviesa un duelo. Tom llega a una granja casi oculta en el vacío de los que viven lejos y aislados. Allí, cuatro personajes se reúnen a partir de un muerto que alguna vez fue un buen amante, un hijo que escapó, un hermano triste y negado y un falso novio.

“La obra se pregunta qué es lo verdadero, cuáles son los límites de alguien que dedica su vida a la negación; también se pregunta por aquellos recovecos del mundo donde los seres humanos no pueden todavía elegir ni reivindicar sus formas de amar. Es un drama tratado con ironía y tintes de comedia que invita a reírse pero sobre todo a conmoverse y reflexionar”, expresó el equipo de la versión local de Tom en la granja al momento de su estreno original.

Respecto de cómo fue el acercamiento al material, el actor y director Aquiles Pelanda adelantó oportunamente a El Ciudadano: “Se dio a partir de la película de Xavier Dolan; cuando la vi me pareció muy teatral. Investigando, me encontré con que estaba basada en una obra de teatro. Aunque no parezca, hace algunos años no estábamos tan conectados como ahora. En ese momento le envié cientos de mensajes a Dolan que nunca respondió. Los actores de la película también recibieron mensajes míos. Pero la investigación me llevó a contactarme con el traductor y director de la versión mexicana de la obra, Boris Schoemann, que fue quien finalmente me paso la versión en castellano. La imprimí y la devoré; me pareció magnifica, dura, violenta, poética y también me pareció algo muy difícil de hacer, casi inalcanzable, porque la obra plantea una dificultad técnica y actoral importante”.

Y completó: “La obra quedó en un cajón, pasó un tiempo y comencé a estudiar en el taller de Oscar Medina aquí en Rosario y con Helena Tritek en Buenos Aires; conocí gente maravillosa, valiosa y muy comprometida que hoy son mis compañeros de elenco y parte del equipo que me acompaña. Así fue que finalmente pedí los derechos, a partir de que Schoemann me pasó el mail del autor. Y para mi sorpresa, su respuesta fue inmediata y muy positiva, fue un momento increíble”.

Palabras del autor

“Tom en la granja explora las consecuencias en la edad adulta de la homofobia sufrida durante la adolescencia y los años de formación de la personalidad cuando más vulnerables somos”, escribió Michel Marc Bouchard, quien en agosto de 2019 visitó Rosario y presenció una función de la versión local de su obra. Y completó: “Explora en qué compleja maraña nos atrapamos cuando nos alejamos de la verdad; la obra es un thriller psicosexual donde el drama del homosexual rechazado y humillado es tan sólo la puerta a otros temas principales como el dolor de la pérdida repentina, la mentira como forma de supervivencia y como forma de amar y vivir, la búsqueda pertinaz del amor incondicional y la desesperada necesidad de encontrar respuestas”.

Para agendar

Tom en la granja se presentará desde este viernes a las 21.30, todos los viernes del mes en Espacio Bravo (Catamarca 3624). Las anticipadas se reservan o compran vía WhatsApp al +54 9 3364 59-4923. Link directo: https://wa.me/5493364594923?text=Hola.%20Quiero%20comprar%20entradas%20para%20TOM. Instagram de la obra: @tomenlagranja.arg