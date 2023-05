Plaza con el regreso de Manuel Nogués recibe a Hindú por la quinta fecha del Top 12

La intensidad del Urba Top 12 no le respiro a ningún equipo, no importa que objetivo tengan o qué lugar de la tabla ocupen. El sábado 6, Atlético del Rosario que volverá a hacer de local en Plaza Jewell (cumplió la suspensión la semana pasada ante Casi) recibirá la visita de Hindú, último campeón del Urba Top 12 y el mejor equipo del rugby argentino de la actualidad. El encuentro comenzará a las 15.30 y será televisado por Star+. En el conjunto rosarino realizará dos modificaciones, entre ellas, regresa al primer equipo Manuel Nogués.

En cuanto a las modificaciones en el equipo titular de Atlético del Rosario, los forwards salen de memoria, serán los mismos que la semana pasada estuvieron presentes en el triunfo sobre Casi en cancha de Old Resian, mientras que en los backs, serán dos los cambios, ingresan los hermanos Manuel y Felipe Nogués en reemplazo de Ramiro Musio y Lucas Bielsa. Manuel es el apertura titular y la semana pasada no jugó debido a la convocatoria que recibió por parte de Sudamérica XV para disputar en Montevideo el amistoso internacional ante Black Lions, en tanto, el ingreso de Felipe obedece a disposiciones tácticas, el polifuncional back ante casi ingresó en el complemento y lo hizo muy bien, llegando al try y puede aportarle explosión al contraataque rosarino.

“Fue una prueba carácter tremenda la que dio el equipo con el Casi. En 2022, jugué los 24 partidos de titular con Plaza, hacía mucho tiempo que no jugaba de apertura otro jugador que no sea yo, me encantó la actitud del equipo, me gustó mucho como Ramiro Mussio jugó de apertura, y demostraron que no dependen de Manuel Nogués o de Tomás Malanos o de Martín Elías, para ganar un partido. Y esto habla de que el club está haciendo bien las cosas, porque están generando nuevos jugadores que pueden ocupar esos lugares”, expresó Manuel Nogués, sobre el triunfo que sus compañeros lograron ante Casi y del que no pudo ser parte.

Los XV de Atlético del Rosario para recibir al defensor del título de la Urba será el siguiente: Joaquín Viola, Matías Malanos, Lisiandro Dipierri, Matías Kremer, Octavio Capella, Santiago Casals. Federico Mayol, Lucas Malanos (c), Tomás Cornejo, Manuel Nogués, Felipe Nogués, Pedro de Haro, Valentino Aime, Tomás Oria y Pedro Bisio.

Por el lado del equipo de Don Torcuato, no hay modificaciones, se repite la misma formación que derrotó de local a San Luis por 29 a 20 el pasado sábado.

Hindú para visitar a Plaza formará con: Franco Diviesti, Agustín Capurro, Nicolás Leiva, Carlos Repetto, Juan Comolli, Santino Amaya, Agustín Arburua, Nicolás Amaya, Lucas Fernández Miranda, Santiago Fernández (c), Federico Graglia, Bautista Farise, Martín Cancelliere, Belisario Agulla y Juan Aranoa.

La 6ª fecha del Urba Top 12 tendrá la siguiente programación: Atlético del Rosario vs. Hindú; CASI vs. La Plata; Pucará vs. SIC; CUBA vs. Buenos Aires; Newman vs. Alumni y Belgrano vs. San Luis.

Las posiciones: Newman 21, Hindú 19, Alumni y CUBA 17, Belgrano 16, Rosario 12, Buenos Aires y SIC 9, CASI 8, La Plata 7, San Luis 6 y Pucará 2.