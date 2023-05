GER y Estudiantes, se vuelven a cruzar por el TRL, se reedita la final de la temporada 2022

Después de un fin de semana de descanso para gran parte de los equipos del Litoral, el TRL vuelve a la acción. La octava fecha del Regional se pondrá en marcha con cuatro partidos, destacándose la reedición de la final de la temporada 2022, Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de Paraná, encuentro que se disputará en la Bombonerita del Parque desde las 18. En tanto, el resto de los partidos de primera y segunda división comenzarán a las 16.

Si bien Mensanas y Paranaenses se enfrentaron por los cuartos de final del Torneo del Interior en el mes de octubre (triunfo de Estudiantes por 26 a 24, con un penal en la última jugada del partido), semanas después de la final del TRL que se jugó en Paraná, es la primera vez que por el Regional el campeón y el subcampeón vuelven a verse las caras.

En 2022, GER y Estudiantes se enfrentaron en cuatro oportunidades (3 por el TRL y una por el Interior), se registraron dos triunfos por lado, incluso como dato curioso, se jugaron dos en Paraná y dos en Rosario, y ninguno sacó ventaja por ser local. El primer duelo fue por la 1ª Fecha del TRL 2022, siendo la gran sorpresa el triunfo del CAE por 43 a 33 sobre el Mensana. La revancha tuvo lugar en la Bombonerita por la fecha número diez, con victoria de GER por 23 a 17. Y el tercer capítulo de una rivalidad que aumento el año pasado, se gestó debido a que fueron los dos mejores equipos del torneo, y en la final el sábado 27 de agosto que se disputó en la capital de Entre Ríos, Gimnasia se quedó con la victoria y el título del Litoral (14-11). En tanto, que el 22 de octubre por los cuartos de final, con un penal de Sebastián Dorigon, los entrerrianos ganaron en el Parque por 26 a 24 y pasaban a semifinal del Torneo del Interior.

Volverán a verse las caras, con formaciones que tienen nuevos protagonistas, pero con la firme vocación de imponerse y revalidar quien es el mejor equipo de la Región. El árbitro del encuentro será el santafesino Facundo Gorla, el kick off será a las 18 y se podrá ver por DirecTV Sports.

El resto de la 8ª fecha tendrá la siguiente programación (los encuentros comenzarán a las 16): Crai vs. Jockey Club Rosario, árbitro: Federico Longobardi (URR); Rowing vs. Duendes, árbitro: Fabián Prats (USR) y Universitario de Rosario vs. Santa Fe Rugby, árbitro: Carlos Poggi (URR), quedando libre Old Resian. Las posiciones: Old Resian 30, GER 28, Estudiantes 19, Santa Fe Rugby 18, Duendes 15, Rowing 11, Jockey Club (R) 9, Universitario (R) 7 y CRAI 4.

Actividad en el Ascenso

En Segunda División también se jugará la octava fecha. El ascenso tendrá la siguiente programación: Provincial Libre; La Salle vs. Logaritmo, árbitro: Joaquín Zapata (USR); Tilcara vs. Alma Jr, árbitro: Fernando Del Río (USR); Uni (SF) vs. Los Caranchos, árbitro: Javier Legarreta (UER) y Jockey (VT) vs. CRAR, árbitro: Emiliano Coll (URR). Las posiciones son: Jockey (VT) 29, Caranchos y CRAR 24, Alma Jr 18, La Salle y Tilcara 15, Provincial 5, Logaritmo 4 y Uni (SF) 0.