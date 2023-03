Nilda Garré apuntó contra la “torpeza” de Aníbal Fernández por sus dichos sobre Rosario

La ex ministra de Seguridad criticó la "desacertada frase" del funcionario. También rechazó el planteo de la titular del PRO, Patricia Bullrich, para que las Fuerzas Armadas se sumen al combate contra el narcotráfico

La ex ministra de Seguridad Nilda Garré criticó al actual titular de la cartera policial Aníbal Fernández por haber dicho que en Rosario “ganaron los narcos” y consideró que se trató de “una torpeza” de su parte.

“Fue muy desacertada la frase. Me extraña porque Aníbal Fernández es una persona pícara para el uso de su lenguaje en política, a veces excesivamente hábil”, sostuvo la ex funcionaria nacional.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, la actual secretaria ejecutiva del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa “Manuel Belgrano” afirmó que “es una torpeza que un ministro de Seguridad se declare vencido por el problema del narcotráfico es la negación de lo que debe hacer: debe redoblar los esfuerzos y ayudar a la provincia”.

La también ex ministra de Defensa rechazó el pedido de la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, para que las Fuerzas Armadas se sumen al combate contra el narcotráfico en Rosario.

“Patricia ha probado sus recetas y sus resultados fueron nefastos. Es creer que más policías, más armas, los militares interviniendo en la represión del delito… Es una combinación que resultó muy negativa como se ha demostrado en varios países”, subrayó Garré.

Y añadió: “El ingreso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico las contaminó tanto en hechos de corrupción como excesos en la represión”.

En medio de la escalada de violencia y luego de que se registrara una balacera y un mensaje mafioso destinado al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, la ex ministra indicó que “la situación es compleja, grave y se descontrola”, a la vez que lamentó que “en el comienzo faltó comprensión del fenómeno”.

Al analizar el panorama, Garré advirtió sobre las “altas dosis de corrupción de la Policía provincial” y “la complicidad de sectores políticos y judiciales” con el narcotráfico.

“La Policía de Santa Fe tiene una responsabilidad muy grande: es muy poco capacitada, no es una Policía calificada, no está formada para contener este tipo de delito”, lanzó. Y concluyó: “Acá la Policía no regula, sino que directamente es parte del problema: están subordinados a los narcos, trabajan en cooperación”.