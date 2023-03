Frederic pidió a Messi que “colabore con una campaña de desarme en Rosario”

La ex ministra de Seguridad consideró que sería "súper interesante" que el capitán de la Selección argentina forme parte de las acciones para frenar la violencia

La ex ministra de Seguridad Sabina Frederic pidió al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, que “colabore con una campaña de desarme en Rosario”, luego de que el propio futbolista se viera involucrado en la escalada de violencia que afecta a su ciudad natal.

“Hay que hacer muchas cosas y también cosas preventivas, como planes de desarme: sería super interesante que Messi colaborara en eso, ya que es su ciudad. Es una idea que teníamos en el Ministerio y no pudimos llevar adelante”, sostuvo la actual titular de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria (Cascos Blancos).

En declaraciones radiales, la funcionaria nacional también cruzó al actual titular de la cartera policial, Aníbal Fernández, por haber afirmado que “en Rosario ganaron los narcos”.

“La idea de que ganaron los narcos es extraña, el problema mayor es la violencia. Es un slogan que no ayuda a entender el problema”, señaló Frederic.

Y añadió: “Lo que sí está claro es que la calle está ganada por bandas criminales y el Estado perdió el control, en el sentido de la legalidad y la capacidad de sanción y prevención”.

La ex integrante del Gabinete indicó que “si uno compara el mercado de drogas en Rosario y en Buenos Aires, es claramente superior en Buenos Aires: hay mucha más droga que circule porque hay más consumidores”.

Para comenzar a revertir la situación actual, Frederic consideró que “hay que tomar medidas de corto plazo que signifiquen un control efectivos de las Fuerzas de Seguridad del territorio”.

“Todos hablan de la ausencia de la Policía de Santa Fe en Rosario: eso lo tenés que resolver ya”, subrayó la dirigente oficialista, quien agregó: “Entiendo que la reforma judicial es importante, pero eso no va a parar la violencia y hay que pararla hoy, porque el terror va avanzando en Rosario”.

Y profundizó: “El problema no es enviar más efectivos, sino darles otras competencias que hoy no tienen: hoy las Fuerzas Federales tienen como obstáculo a la Policía de Santa Fe. Que el 911 no lo tenga más la Policía de Santa Fe, sino las Fuerzas Federales”.

“No se trata de más, sino de darle otras facultades: comunicación, investigación, inteligencia criminal y el patrullaje de las calles”, finalizó.