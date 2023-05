Marcela Tinayre será la primera conductora de “Polémica en el bar”, un envío históricamente machista

Una mesa en un café cualquiera. A su alrededor, cinco o más personas discuten sobre los temas del día. Eso es todo. ¿A alguien se le ocurre que puede ser un formato de televisión? Si, a Gerardo Sofovich. Claro, en épocas en las que abundan los debates y los panelistas con licencia para decir lo que se les ocurra es fácil pensar en un ciclo así, pero hace 60 años era algo transgresor. Precisamente este lunes comenzará una nueva temporada y continuará haciendo historia en la TV argentina y también a nivel mundial.

Y en esta oportunidad el ciclo, que irá en principio de lunes a viernes a las 23.15 en América, contará con varios cambios, porque la televisión de alguna manera debe reflejar lo que sucede en la sociedad. Y en este caso el más importante estará en la conducción, porque por primera vez estará al frente del programa una mujer, Marcela Tinayre. También habrá otras modificaciones que el propio Gustavo Sofovich, hijo del creador y actual productor general, contó en una entrevista exclusiva a Noticias Argentinas.

Tal anunció a la agencia, “la nueva temporada de Polémica es totalmente diferente, es una bisagra, un antes y un después. Polémica ha sido conducido históricamente por hombres y al cumplir 60 años lo conduce una mujer”.

Consultado sobre la vigencia que tuvo a lo largo de estas seis décadas, manteniendo el formato, Sofovich sostuvo: “Polémica no envejece en realidad, tiene vida propia. Como decía papá -Gerardo Sofovich-, lo importante no es quienes están sentados sino qué dicen los que están sentados. Si vos mirás los otros programas de televisión, como los de espectáculos o política, vas a ver a gente sentada alrededor de una mesa hablando de los temas de interés. Polémica crea un formato que a lo largo de los años es la base de los programas con panelistas, porque a la derecha y a la izquierda del conductor, sea en un bar o en un estudio, hay gente opinando, Polémica es la madre de todo eso. Yo vengo de la televisión en blanco y negro y vi lo que es este programa y cómo a lo largo de los años se lo ha tomado como referencia”.

Además, acerca de su secreto, confió: “Es sin duda el balance, de la opinión política de un peronista, radical, o del PRO, de lo que diga un hincha de Boca o de River, es el balance de la religión cristiana, judía o árabe, o de la expresión de un hombre, una mujer, no binario o lo que fuera. Son los pensamientos opuestos, eso es lo que genera Polémica en el bar, que se mantiene viva con los diferentes puntos de opinión. El blanco y negro o los demás colores. Es generar una polémica que no tiene que terminar en una discusión pero sí en un debate. Para mí es un formato inmortal”.

La nueva temporada de este año tendrá un cambio radical: luego de 60 años el ciclo será conducido por una mujer, Marcela Tinayre. Sobre esta decisión, el productor advirtió que “lleva años” buscándola. “A Marcela Tinayre la estoy buscando hace 3 o 4 años para que sea parte de ese cambio que viene realizando Polémica a lo largo de estos últimos años, en la que hay mujeres sentadas en la mesa. Martín Kweller, mi socio en este proyecto y mi amigo desde hace 30 años y alguien a quien respeto y admiro, le da la vuelta y dice «60 años es una bisagra» y me sugiere que en esta temporada tiene que haber una mujer y esa mujer es Marcela Tinayre. Él la tenía pensada para otro proyecto y sin embargo le abrió la puerta para que sea la conductora. Al principio yo dudaba muchísimo de que fuera una mujer y después me di cuenta que era ideal, para que todo cambiara y tuviera un vuelco de 180 grados. Y terminó siendo justamente aquella mujer a la que yo venía buscando desde hace años”, señaló.

Además agregó sobre quiénes la acompañarán: “Gaby Schultz es un pícaro delicioso que juega en toda la cancha, que entiende el concepto de cuándo hay que discutir o meter una opinión. Eliana Guercio es una mujer de barrio que conoce el mundo, es viva y tiene una perspectiva bien clara de hacia adónde hay que ir. Flavio Mendoza es un artista y es muy importante que haya artistas con opiniones formadas, es actor, escenógrafo, coreógrafo, pero también empresario, y sabe bien las dificultades que pueden tener los empresarios hoy en día. De Chiche Gelblung no tengo nada nuevo que decir, para mi es un prócer del espectáculo y del periodismo, alguien a quien admiro, quiero y considero familia, imagínate que estuvo sentado con Gerardo y para mí es un honor que esté al lado mío. Marcelo Polino es un tipo que entiende del espectáculo y de este negocio, es controvertido, no se calla nada, es un tipo ideal para la polémica. Claudio Rico es a quien tenemos este año como cómico, por elección, y tiene personajes deliciosos como Javier Milei, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larrea, una Cristina Kirchner muy graciosa, Lilita Carrió, es un profesional del carajo con el que me encanta volver a encontrarme y con el que vengo trabajando desde hace muchos años”.

En tanto, frente al horario de las 23.15, sabiendo que cuando comience el programa de Marcelo Tinelli deberán cambiar de días y horario, Sofovich dijo tranquilo: “Es un desafío porque yo a esa hora si ya estoy en mi casa quiero ver algo que no me agobie, que no me muestre tan crudamente la realidad del país en que vivo, sino cambio el canal y pongo Netflix o cualquier señal. Quiero ver algo que me prenda a quedarme en la televisión abierta, que es tan difícil mantener hoy al público. El desafío es encontrar el contenido para la gente que está a esa hora a punto de apagar el televisor y se quede despierto un rato más”.

Por otro lado, ante la pregunta de por qué cree que la televisión no apuesta más al humor, respondió: “Es muy difícil hacer humor en este contexto en el país en que vivimos, el humor es muy complicado. Hoy nacen esos cómicos que a lo mejor estaban en la época del Polémica de Gerardo, nuestra sociedad no permite que estos cómicos nazcan. Antes los chicos jugaban en la calle, a veces hasta las 12 de la noche, los padres los dejaban. Los lugares eran diferentes, los cabarets eran diferentes, todo era distinto hace 60 años. Es muy difícil hacer humor en un país en el que vivimos, hablo al menos del humor de Polémica”.

En la misma sintonía, se puso en los pies de su padre y respondió sobre qué diría Gerardo Sofovich este lunes en el debut: “Gerardo hoy diría «este es un programa que duró 60 años y podría durar 60 años más». Creo que también estaría orgulloso del trabajo que estamos haciendo todos y, sobre todo, del hijo que dejó y el hombre en el que se está transformando su hijo”. Y amplió sobre su propia visión: “Yo primero digo gracias a todos, desde el público hasta las autoridades del canal. A Martín Kweller que me acompañó esta parada y le puso el hombro de una forma que no tenía el compromiso de hacerlo y la verdad es que es parte de que esto salga el aire. Yo lo único que puedo hacer es agradecer todo lo que la vida me está dando. Polémica tiene cuatro años más que yo. Yo ya tengo 56 y Polémica cumple 60, a mi este programa me vio gatear. Para mí, en este momento, ser productor de la parte artística, comercial, empresarial de este producto es una revancha de la vida que se da solamente porque yo estoy bien. Cuando yo digo que hay una vida mejor, este es el mejor ejemplo. Porque la vida mejor es estando sano y viviéndola de esta forma. Sino el apellido de mi viejo se hubiera olvidado hace 8 años, cuando él murió. Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo y de lo que les voy a dejar a mis hijos, que es lo mismo que me dejó Gerardo”.