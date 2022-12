Las seis canciones poco conocidas que George Harrison escribió para otros músicos

Aunque la mayoría de las canciones de Los Beatles fueron escritas por John Lennon y Paul McCartney, George Harrison (1943-2001) acumuló cientos de temas que había escrito para la banda que nunca llegaron al estudio de grabación. Aun así, el guitarrista logró incluir algunas canciones en los álbumes, comenzando con su primera publicada, “Don’t Bother Me”, de su segundo álbum, With the Beatles, y más tarde en Help! con “I Need You” y “You Like Me Too Much”.

A medida que el grupo introducía instrumentación más diversa (sitar, tambura, guitarras de 12 cuerdas y slide) en los arreglos de la banda, Harrison continuó ganando espacio en la lista de canciones en lanzamientos posteriores con “Think for Yourself” y “If I Needed Someone”, para el sexto álbum del grupo, Rubber Soul, y la balada “While My Guitar Gently Weeps”, que contó con la participación de su amigo Eric Clapton en la versión grabada, junto con cuatro contribuciones de The White Album y sus canciones más famosas de Abbey Road, “Something” y “Here Comes The Sun”.

Como solista, Harrison lanzó muchas de sus canciones acumuladas que fueron escritas inicialmente para Los Beatles. Pero entre los cuatro de Liverpool, material en solitario y proyectos externos, Harrison también escribió varias canciones para otros músicos. Aquí hay un vistazo a seis de esas canciones.

“Sour Milk Sea”, por Jackie Lomax, en 1968

Los Beatles grabaron un demo de la canción y la consideraron para su The White Album, pero la canción fue lanzada por el artista británico Jackie Lomax en su álbum debut, Is This What You Want?, para el sello Apple Records de Los Beatles en 1968. Originalmente escrita por Harrison durante la peregrinación a Rishikesh, India, “Sour Sea Milk” también promovía la meditación trascendental, que se expresa en algunas de las letras: “Si quieres sacar el máximo partido de todo lo haces / En el menor tiempo tus sueños se hacen realidad / En muy poco tiempo te hace más consciente / Un proceso muy simple te lleva allí”. También producida por Harrison, presenta a Ringo Starr y Paul McCartney, junto con Eric Clapton y el famoso pianista de sesión Nicky Hopkins.

“Badge”, por Cream, en 1969

Escrita junto con Eric Clapton, “Badge” fue lanzada en el último álbum de Cream, Goodbye, e inicialmente no tuvo ese título. Clapton leyó mal la letra de Harrison en la canción que indicaba un “Bridge” (puente) y él interpretó como “Badge” (insignia). “Cada uno de ellos tuvo que inventar una canción para ese álbum y Eric no tenía la suya escrita”, dijo Harrison. “Estábamos trabajando uno frente al otro, y yo estaba escribiendo la letra y llegamos a la parte media, así que escribí «Bridge». Eric lo leyó al revés y se echó a reír. «¿Qué es una insignia?», Dijo. Después de eso, Ringo (Starr) entró borracho y nos dijo esa frase sobre los cisnes que viven en el parque: «I told you not to wander ’round in the dark / I told you ’bout the swans, that they live in the park / Then I told you ’bout our kid, now he’s married to Mabel»”.

“Try Some, Buy Some”, por Ronnie Spector, en 1971

Grabado por Ronnie Spector para un álbum de regreso planeado en Apple Records, “Try Some, Buy Some” fue lanzado como sencillo por la ex cantante de Ronettes en abril de 1971. Coproducido por su entonces esposo Phil Spector, Harrison también toca la guitarra. En 1973, el Beatle agregó su voz a una nueva mezcla de la canción y lanzó “Try Some, Buy Some” en su cuarto álbum en solitario, Living in the Material World.

“Sunshine Life for Me (Sail Away Raymond)”, por Ringo Starr, en 1973

Paul McCartney y John Lennon contribuyeron con pistas para el tercer disco solista de Ringo Starr, Ringo, y Harrison también lo hizo, incluida “Photograph”, coescrita con Richard Starkey, la canción de cierre “You and Me Babe”, escrita con Mal Evans y “Sunshine Life for Me (Sail Away Raymond)”, que compuso por su cuenta mientras estaba de vacaciones en Irlanda con su entonces esposa Pattie Boyd. Harrison y Starr trabajaron juntos varias veces, incluso en “I Still Love You”, del quinto álbum de Starr, Ringo’s Rotogravure, en 1976. Harrison originalmente escribió “I Still Love You” para la cantante galesa Shirley Bassey, luego la grabó para su lanzamiento de 1970 All Things Must Pass, pero nunca lo usó en el álbum.

“Run So Far”, por Eric Clapton, en 1989

Fuera del álbum Journeyman que Eric Clapton lanzó en 1989, “Run So Far” nunca se lanzó como sencillo. Fue la única contribución de Harrison al undécimo álbum de su amigo. Tras una serie de discos erráticos en los años 80, Clapton volvió a su mejor forma con este trabajo que le valió un premio Grammy a la mejor interpretación vocal rock masculina por el sencillo Bad Love. La propia versión de Harrison de “Run So Far” se lanzó más tarde en su duodécimo álbum póstumo Brainwashed, en 2002.

“That Kind of Woman”, por Gary Moore, en 1990

“That Kind of Woman” fue una de las cuatro canciones que Harrison le ofreció a Eric Clapton para Journeyman. Aunque Clapton la grabó primero, finalmente vio la luz en el álbum del guitarrista irlandés Gary Moore, Still Got the Blues. Harrison consideró que Moore, quien también contribuyó al sencillo de 1990 de los Traveling Wilburys She’s My Baby, cruzó géneros en su propia música, comenzando a finales de los años 60 con el difunto líder de Thin Lizzy Phil Lynott en la banda Skid Row, y fue uno de sus guitarristas favoritos.