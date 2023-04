La periodista de Boca que denunció a Jorge Martínez afirmó: “Es difícil tener el monstruo en casa”

Tras la denuncia en la justicia por acoso y abuso sexual al entrenador de Boca, Jorge Martínez, y el conocimiento de la misma de manera pública, Florencia Marco, Jefa de Prensa del plantel femenino de Boca, dialogó con los medios de comunicación en su llegada a Fiscalía. Allí contó cómo fue el proceso de denuncia y afirmó: “El club no me cuidó”.

En su llegada a la Fiscalía, junto a su abogada, Marco contó: “Primero hice la denuncia interna, pero no hubo respuestas y hasta pasaron más cosas y por eso tomé la instancia judicial”. “Es muy difícil tener el monstruo en casa”, sentenció.

La letrada confirmó que declararon tres testigos en declaraciones testimoniales y el caso está en plena etapa de investigación.

“En cuanto a la institución, Boca fue y es mi casa hace 11 años y por eso estoy triste y dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger. Ustedes, la prensa, me conocen, siempre trabajé con ustedes y nunca tuve problemas con nadie. Entonces, habiendo mujeres y menores corriendo peligro pensé que las iban a cuidar, pero acá estamos porque no pasó eso”, explicó la víctima.

Y afirmó: “Esto se conoce desde hace mucho tiempo, muchas compañeras estaban conmigo y me decían ‘a mí también me pasó o me está pasando’, pero después eso es un tema personal, de cada uno, yo hoy todavía no entiendo cómo estoy hablando acá con todos ustedes y llevando esto adelante, porque es algo muy fuerte, no es fácil afrontar toda esta situación y exponerlo. Hay miedo, hay vergüenza, un montón de situaciones que las tiene que pasar cada uno”.

“Creo que a partir de esto, muchas mujeres se pudieron dar cuenta de que estamos naturalizando y viviendo en espacios que no son los correctos. Tenemos que naturalizar espacios de contención, de cuidado, de respeto, empatía, no de violencia y de abuso”, continuó.

Sobre la parte judicial, Marco destacó que sabe que es un proceso largo: “A veces me da miedo y vergüenza. Nunca me pasó y es un shock”. Y confesó: “Me costó más de un año poder hacer esto públicamente, pero no soy la única a la que le pasó. Cada uno tiene que tener su tiempo, el que necesita para poder llevar adelante todo esto y para entender qué es el abuso”.

Por último, hizo hincapié en la necesidad de que las mujeres denuncien ante este tipo de casos: “Empecemos a hablar porque no estamos solas, yo sentí un gran apoyo cuando lo conté. Hay que hablar. El silencio es un tabú y hay que romperlo”.

“Espero que se haga justicia, que sigan cuidando a las mujeres, que las próximas generaciones que están en el fútbol femenino, que crece día a día, sean cuidadas y no tengan que pasar por esto que pasé yo, y que se empiecen a crear espacios donde se puedan hablar de estas situaciones y realmente haya contención. Tenemos que estar atentas porque el abuso sexual, la violencia, el abuso en sí está muy naturalizado en la sociedad e institucionalmente. El abuso institucional es mucho más grave del que podemos vivir en la calle porque estar todos los días con el abusador es muy fuerte y difícil, hace mucho daño”, dijo la Jefa de Prensa que cuando denunció en el club la situación fue licenciada.

Cuando la noticia tomó conocimiento público, el club dirigido por Jorge Ameal y Román Riquelme comunicaron que Jorge Martínez quedó apartado del equipo profesional. Al momento, Florencia Quiñones, ex jugadora de la Ribera, podría convertirse en la entrenadora del Xeneize.