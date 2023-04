Kevin Ortiz: “Estoy viviendo un sueño, lo mejor sería quedarme y disfrutar acá”

Central visitará a Talleres de Córdoba el próximo domingo desde las 20.30 por la fecha 14 de la Liga Profesional. El Canalla buscará los tres puntos tras empatar con Boca por 2 a 2 en el Gigante de Arroyito en un polémico partido. Además, el equipo de Miguel Russo también había empatado con Atlético Tucumán por el mismo resultado

Kevin Ortiz, uno de los habituales titulares del Canalla, habló en conferencia de prensa de cara al partido ante la T, donde Central también contará con la hinchada auriazul que viajará a alentar a Central. “Nosotros trabajamos de la misma manera, con la misma intensidad y es un partido más ante Talleres”.

Central podrá llevar hinchas a Córdoba tras diez años por un torneo local, que serán alrededor de 11 mil los que podrán en el estadio Mario Alberto Kempes.

“Es la primera vez que me va a tocar jugar con gente visitante. Es un plus tener a la gente de Central en la cancha, nos levantan mucho y serán muy importantes para nosotros. El partido con Sarmiento me sirvió para aprender de los errores”, dijo el mediocampista auriazul, que según las estadísticas es el jugador que más recuperaciones de pelota tiene el equipo de Russo en el torneo

Tras el partido con Boca, Russo y el equipo salieron muy enojados por el arbitraje y el empate sobre la hora, pero Ortiz aclaró que la semana fue muy tranquila y que el DT le dio consejos al plantel.

“Russo nos pide que estemos bien parados y que mantengamos el orden. Cuando salgamos a presionar que lo hagamos todos juntos”, subrayó el volante.

Por último, Ortiz valoró mucho el sacrificio que tuvo que hacer para llegar a la primera del club que es hincha.

“Estoy viviendo un sueño, lo mejor sería quedarme y disfrutar acá. Yo me siento bien físicamente”, concluyó.