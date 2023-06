Julián Montoya, el indiscutido y los candidatos a hookers de Los Pumas entre los que elegirá Cheika

El capitán de Los Pumas lidera no sólo en el puesto, sino de todo el plantel es de los más aclamados por el público. Para Francia 2023, quedan dos lugares, en los que se anotan: Agustín Creevy, Ignacio Ruiz, Facundo Bosch, Santiago Socino y Boris Wenger. El Hincha analiza el presente de cada uno

Después de analizar los puestos de pilares izquierdos y derechos, llega el turno del Hooker, y así cerrar la primera línea, que en total en Francia 2023 serán nueve jugadores (3 por puesto). El Hincha analizó la temporada 2022/2023 con sus respectivos clubes y el 2022 con Los Pumas. Los seis candidatos que tendría en mente Michael Cheika y compañía son: Julián Montoya (Leicester), Agustín Creevy (London Irish), Ignacio Ruiz (London Irish), Facundo Bosch (Bayonne), Santiago Socino (Gloucester) y Boris Wenger (Dogos XV/UAR).

A 81 días del debut ante Inglaterra en Marsella en Francia 2023 y a horas de presentar la primera convocatoria (lista sábana o lista larga), El Hincha analiza cómo llegan los jugadores que son candidatos a ocupar los tres lugares entre los 33 que Los Pumas llevarán al Mundial como hookers.

Hay jugadores con mucha experiencia, y debido al muy buen nivel que tienen desde 2014 a esta parte Montoya y Creevy, es que ni Socino, ni Bosch han podido tener regularidad y ahora aparece una oportunidad a la que Ruiz (22 años) y Wenger (20 años) quieren aprovechar.

Los candidatos para las camisetas 2 y 16

Uno de los indiscutidos del plantel es Julián Montoya, de 29 años (cumplirá los 30 el próximo domingo 29 de octubre, un día después de la final de Francia 2023), integró los planteles de Los Pumas en Inglaterra 2015 y Japón 2019, suma 11 tests en Copas del Mundo. En Leicester Tigers participó en 17 partidos (16 como titular), acumulando 1071 minutos, en los que apoyó 10 tries. Por Premiership el capitán de Los Pumas siempre fue de titular, jugando 13 desde el inicio de los 21 partidos de Leicester en la temporada 2022/2023; en uno solo completó los ochenta minutos, fue en la semifinal frente a Sale; promediando 68 minutos.

En 2022 con Cheika al mando del seleccionado mayor jugó 10 partidos, todos como titular, se ausento en dos oportunidades frente a Escocia en Junio y a Gales en Noviembre por lesión, totalizó 639 minutos. Nunca completó los ochenta minutos, y sólo frente a Nueva Zelanda en el triunfo en Christchurch llegó a los 78 minutos de juego.

Agustín Creevy, de 38 años, en Francia 2023 jugaría a su cuarto mundial consecutivo. En London Irish disputó 17 partidos (14 titular), 781 minutos y 4 tries. El forward surgido en San Luis por Premiership, de los 20 encuentros de London Irish en la temporada 2022/2023 jugó 15 partidos y en doce ocasiones fue titular. Ante Bath por la cuarta fecha del torneo inglés jugó los 80 minutos y promedio en total en la temporada con el club inglés 46 minutos.

En el ciclo Cheika: jugó 8 partidos, seis como suplente y dos como titular, acumulando 219 minutos. Además, es el jugador con más caps de la historia con 97, y suma 15 partidos mundialistas (está a tres del récord de Mario Ledesma).

Ignacio Ruiz, de 22 años. En London Irish, su primera experiencia profesional en el Viejo Continente, jugó 7 partidos (2 titular), 262 minutos y 2 tries. El joven hooker formado en Regatas Bella Vista jugando para London Irish en Premiership y Champions Cup fue suplente, y dos partidos desde el arranque, que fueron en la semifinal y final de la Premiership Cup.

Su arribó a Los Pumas se dio con Cheika, en 2022 jugó 4 partidos, todos ingresando desde el banco de suplentes, acumula 82 minutos. Debutó en el triunfo sobre Escocia en Santiago del Estero y en la gira de Noviembre por Europa, fue una fija como hooker suplente.

Facundo Bosch, de 31 años, a Francia llegaría con 32. En Bayonne jugó 25 partidos (21 titular), acumulo 1400 minutos (siendo de los hookers el que más tiempo tuvo en la temporada en sus clubes) y apoyó 7 tries. El forward nacido en Necochea, formado en Universitario de Mar del Plata y con un importante paso por Universitario de Buenos Aires tuvo una gran temporada en Bayonne, siendo el principal objetivo del club vasco-francés el Top 14. Bosch en el torneo galo jugó 23 de los 26 encuentros que comprenden la temporada 2022/2023, iniciando en 21 oportunidades. Con un promedio total, contando dos partidos de Challenge Cup, de 56 minutos de juego.

Desde que el australiano Cheika asumió en Los Pumas, Facundo Bosch no jugó ningún partido, fue citado a Argentina XV en junio de 2022, pero no jugó para operarse y de los hookers, que militan en el rugby europeo, fue el único que no formó parte del plantel que realizó el Camp en París en Marzo.

Santiago Socino, de 31 años, formó parte del plantel que estuvo en Japón 2019 pero fue el único jugador que no sumó minutos de juego. En Gloucester jugó 13 partidos (9 titular), acumulando 644 minutos y marcando 7 tries. El hooker formado en Los Matreros de los 20 compromisos en Premiership de Gloucester en la temporada 2022/2023 jugó 12 encuentros, siendo titular en ocho ocasiones. Los Cherry & whites estuvieron muy cerca de clasificar a semifinales.

Con un promedio total, contando un partido de Champions Cup, de 50 minutos de juego.

Con Cheika jugó 2 encuentros, ambos como suplente, acumulando 20 minutos (ambos en la histórica gira por Nueva Zelanda). A favor del ex Matreros es que formó parte del Camp en París.

El último que se sumó a las lista, de los considerados, es Boris Wenger, de 20 años, a Francia llegaría con 21. El primera línea cordobés jugó 14 partidos (12 titular), acumulando 922 minutos, 6 tries y recibió dos amarillas con Dogos XV en el Súper Rugby Américas.

El primera línea nacido en Villa María, Córdoba y formado en el Jockey Club de dicha ciudad, no tiene convocatorias desde que asumió Michael Cheika, ni antes. Wenger al ser camada 2002, por la pandemia se perdió ser Pumita Mundialista, pero sumó por otro lado roce internacional con Cafeteros Pro en la Slar 2022 y con Dogos XV, el hooker tuvo un gran torneo, que lo ubicó en el XV ideal del certamen continental.

De los hookers nombrados es el único que forma parte de la estructura de la Unión Argentina y además no fue citado al Camp de París.

Es el puesto que no genera dudas en quién debería ser el titular: Julián Montoya. El ex Newman, se ha ganado ese privilegio, no por ser el capitán de Los Pumas, sino con anterioridad, por diversos motivos. En primer lugar por cumplir con todo y más de lo que se pretende de un hooker de nivel internacional. Sumado a las excelentes actuaciones, el forward formado en Newman, es un gran líder dentro del plantel y un gran ejemplo puertas afuera. Los años de competencia por el puesto con Agustín Creevy, más el tiempo en Leicester, hacen de Montoya hoy por hoy, uno de los mejores de hookers del planeta ovalado.

En teoría, el suplente debería ser Agustín Creevy, el platense ha encontrado en lo que sería su final de ciclo con Los Pumas un rol diferente al que estaba acostumbrado. Sin las rispideces que se vivió en tiempos de Mario Ledesma al frente del seleccionado, el ex San Luis disfruta de un muy buen momento y puede aportar cosas interesantes al equipo y ser un buen formado de futuros hookers como lo son Ruiz y Wenger.

Luego en las consideraciones previas en la que se analizaron todas las estadísticas, videos y proyecciones, sumado al plan que tiene en mente el staff técnico, se encuentran: Ignacio Ruiz, Santiago Socino, Facundo Bosch y Boris Wenger. Ruiz, Socino y Bosch aventajan a Wenger, por jugar en Europa y sumar test con Los Pumas. A favor de Ruiz y Wenger, es el factor edad, darle experiencia a un jugador joven, pensando en el futuro no es mala idea, ahora bien si la idea es llevar experiencia el camino es otro. De estos cuatro saldrá el tercer hooker de Los Pumas que viajará a Francia.