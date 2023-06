El último ensayo de Los Pumitas frente a Nueva Zelanda, antes del debut mundialista

En el recorrido final de un extenso proceso de preparación, Los Pumitas afrontarán un exigente desafío, pero cuya prioridad es terminar de ajustar los detalles que luego lo colocarán frente al espero momento: la vuelta a la acción en el Mundial de la categoría, luego de tres temporadas sin la posibilidad de tener una estabilidad en el roce internacional. En la previa al estreno en el U20 Rugby Championship de Sudáfrica, el seleccionado argentino juvenil se medirá con Nueva Zelanda mañana (domingo 18 de junio), en un duelo amistoso que se llevará a cabo en el Van der Stel Sport Club, de la ciudad de Stellenbosch, a las 9.30 (hora argentina). Vale consignar que, el primer acto de la Copa del Mundo será el sábado 24 de junio ante Italia, y que el bicampeón Francia llega como defensor de la corona (se coronó en 2018 y 2019).

En este último tiempo sin mucha actividad internacional, el seleccionado argentino no detuvo su preparación, fundamentalmente enfocada en el desarrollo de los jugadores de una generación que sufrió la pausa de la competencia. Tal es así, que ninguno de los integrantes del actual plantel de Los Pumitas, por ejemplo, han actuado en una Copa del Mundo de la categoría. Y durante la temporada 2022, el combinado nacional juvenil participó en el mes de julio en el Oceanía U20 Rugby Championship, organizado en la ciudad de Brisbane, donde en el conjunto nacional superó a Australia en el debut (24-21), cayó frente a Nueva Zelanda (9-32) y goleó a Fiji (61-5). Luego de eso, se consagró campeón del Sudamericano M19, realizado en Paysandú, certamen en el que se cosecharon triunfos ante Uruguay (47-15) y Chile (99-0). También el plantel nacional realizó en abril de este año una gira experimental por Charlotte, Estados Unidos, donde se impuso en los partidos ante Hawks (por 33-12 y por 26-0), un conjunto conformado para desarrollar jugadores.

Al margen de estos torneos, grande parte de estos jugadores estuvieron involucrados en las franquicias argentinas en el Súper Rugby Américas, y como seleccionado participaron de distintas concentraciones nacionales. Y ese amistoso ante los neozelandeses será una buena prueba para llegar al debut mundialista de la mejor manera.

En la antesala a esta prueba frente a los neozelandeses, que se desarrollará en dos períodos de 30 minutos y un tercero de 20 minutos, el head coach Álvaro Galindo explicó lo siguiente: “La idea del partido amistoso con Nueva Zelanda es, poder volcar en la cancha rápidamente todo lo que venimos trabajando en estos últimos diez días de preparación, pero que en definitiva es todo lo que hemos visto en todo el último tiempo en las concentraciones, la gira, partidos y entrenamientos. Como van a ser tres tiempos, vamos a hacer que todos los jugadores jueguen.

“Otro tema que vamos a tener en cuenta -agregó- es el clima, porque seguramente resultará condicionante de algunos partidos. Está lloviendo mucho acá en Sudáfrica, las canchas son un poco pesadas, y tenemos que adaptarnos a eso también. Y desde el juego, vamos a enfocarnos en los jugadores que la mayoría estuvo involucrada en distintas actividades y equipos, algunos de manera simultánea y otros no, entonces buscaremos ir consolidando esas pequeñas sociedades. Queremos que los chicos pueden encontrarse a través de las formaciones fijas, los lanzamientos y de poco se vayan resolviendo detalles para poder tener un buen debut en el Mundial”, manifestó el entrenador nacional.

Como capitán de Los Pumitas fue elegido Eliseo Chiavassa, tercera línea de Los Tilos, y la formación inicial para el encuentro amistoso con los neozelandeses será con: Matías Medrano, Tomás Bartolini, Renzo Zanella, Elías Efraín, Tiziano Barrios, Eliseo Chiavassa (capitán), Aitor Bildosola, Benjamín Grondona, Nicolás Viola, Juan Baronio, Ignacio Lucero, Ernesto Giudice, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Benjamín Elizalde. Como reservas estarán: Valentino Minoyetti, Juan Manuel Vivas, Francisco Palazzi, Tomás Rapetti, Marcos Camerlinckx, Mateo Lorenzo, Federico Rolotti, Felipe Bares, Facundo García Hamilton, Valentino Dicapua, Nicolás López González, Felipe Mallía, Valentín Soler Filloy y Tomás Di Biase. Debido a que viene con una cargada actividad, se optó por darle un poco de descanso al cordobés Agustín Moyano, que es el único que no participará de este encuentro.

Sobre Nueva Zelanda se puede decir que el seleccionado que más veces se consagró campeón en el torneo (posee seis títulos), que tiene como head coach a Clark Laidlaw, que estuvo como entrenador de los All Blacks 7’s hasta el reciente fin de la temporada, y que como asistentes se desempeñan Marty Bourke y Wesley Clarke. El capitán de New Zealand U20 es Noah Hotham (Tasman), y antes del desembarco en territorio sudafricano, el equipo kiwi disputó dos amistosos con los Junior Wallabies, en la ciudad de Wellington; dicha serie terminó igualada 1-1: en el primer choque, el 29 de mayo, los australianos vencieron por 34-26, mientras que en el segundo encuentro, el 3 de junio, los neozelandeses ganaron por un ajustado 19-18.

Los jugadores neozalandeses participan del Super Rugby Aotearoa U20, y los Junior All Blacks cuentan como una de sus figuras con Caleb Tangitau, wing de Blues e integrante del plantel de Seven en el circuito mundial durante 2022. El seleccionado mundialista U20 de Nueva Zelanda está conformado por los siguientes jugadores: Ajay Faleafaga (Otago), Aki Tuivailala (Waikato), Ben Ake (Auckland), Bradley Crichton (Wellington), Caleb Tangitau (Auckland), Che Clark (Auckland), Codemeru Vai (Bay of Plenty), Cooper Flanders (Hawke’s Bay), Gabe Robinson (Waikato), Harry Godfrey (Hawke’s Bay), Hunter Morrison (Hawke’s Bay), Isaac Hutchinson (Canterbury), Jack Taylor (Southland), Jordi Viljoen (Manawatū), Leo Gordon (Auckland), Macca Springer (Tasman), Malachi Wrampling-Alec (Waikato), Malakai Hala (Manawatū), Noah Hotham (Tasman), Peter Lakai (Wellington), Raymond Tuputupu (Manawatū), Riley Williams (Auckland), Sam Hainsworth-Fa’aofo (Auckland), Siale Lauaki (Wellington), Taha Kemara (Waikato), Tahlor Cahill (Canterbury), Tom Allen (Hawke’s Bay), Vernon Bason (Manawatū), Will Stodart (Otago) y Xavi Taele (Auckland).

EL FIXTURE DE LA COPA DEL MUNDO

Este es el detalle de los compromisos de la etapa clasificatoria de Los Pumitas en el Mundial de Sudáfrica:

24/06/2023 Argentina vs Italia, en Paarl (a las 6:00hs, hora de nuestro país) – Grupo C

29/06/2023 Argentina vs Georgia, en Stellenbosch (a las 11:30hs, hora de nuestro país) – Grupo C

04/07/2023 Argentina vs Sudáfrica, en Ciudad del Cabo (a las 14:00hs, hora de nuestro país) – Grupo C