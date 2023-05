Fuerte reclamo de comerciantes por la inseguridad que afecta a Rosario

En la tarde de este viernes la Asociación Empresaria de Rosario y la Federación Gremial del Comercio e Industria convocaron a una Asamblea por la Seguridad, en un contexto donde los números de crímenes en la ciudad de Rosario aumentan con velocidad exorbitante. De la misma participaron también empresario, vecinales, familias de víctimas de delitos y otras organizaciones civiles.

La reunión se realizó en la sede de la AER, donde se elaboró un petitorio que fue presentado al Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni. En comunicación con Radio 2, el presidente de la AER, Ricardo Diab, sintetizó los puntos principales de este documento. “Tienen que ver con la cantidad de efectivos policiales que hay, la asignación de cantidad conforme a lo que tenemos en la ciudad, cumplimiento de las penas efectivas, inhibición de celulares en la cárcel”, comentó. Entre dichos puntos también se incluye la asignación de recursos al Ministerio Público de la Acusación para asegurar la efectividad y seguridad en las investigaciones de hechos delictivos, el respaldo a efectivos policiales en el uso de la fuerza armada y la reforma, en caso de que sea necesario, de los bancos normativos para asegurar la solución de esta problemática.

“Se trata de una serie de pedidos que son naturales y normales en un estado de derecho, pero lamentablemente tenemos que recurrir a este tipos de reuniones, que se hicieron reiterativas, para decirle al Ministro nos acompañe, que excuse de mano propia a cada uno de los integrantes”, sostuvo Diab.

Asimismo, subrayó que a la reunión no solo asistieron comercientas, sino también se sumaron otras organizaciones, tales como vecinales, víctimas de delitos, taxistas, el Sindicato de Prensa. “Esto no afecta solo a los comercios sino a la sociedad toda”, afirmó el presidente de la asociación.

“Cada vez más se me terminan más los argumentos para convecer a los asociados de que hay que mantener la calma y tejer puentes con la política, con las autoridades, para tener un mejor futuro”, concluyó.

Por su parte, también en diálogo con Radio 2, el Ministro Brilloni sostuvo: “Es cierto que estamos teniendo dificultades en la acción, pero hay una decisión política de revertir los grandes problemas que tenemos, que son estructurales y que vienen de décadas”.

A su vez, dijo: “Tenemos que traccionar el equipo en conjunto con todos los espacios de gobierno, estamos trabajando con la Municipalidad en forma conjunta y con la participación ciudadana”. “No es fácil escuchar las presentaciones y reclamos de los vecinos”, expresó el funcionario, y agregó: “Todos los días los escucho y trato de estar con ellos en toda la provincia”.

En relación al cómo dar respuesta a los pedidos de mayor seguridad, el Brilloni afirmó: “Con más patrullaje, más intelegencia criminal, más investigación judicial, dandole a la policía los elementos que necesitan para trabajar, tienen el apoyo y respaldo; que no me vengan a mi a decir que la policía no puede actuar porque están atados de pies y manos, eso nada.

Continuó: “Los policías ante la infracción y el delito tienen que actuar, y están actuando, está trabajando, pero evidentemente los hechos delictivos han aumentado, también tiene que ver con la situación social o económica, hemos detenido a muchas personas han salido a robar por primera vez porque la plata no les alcanza”.

Ante la pregunta de cómo intentar aumentar la capacidad de respuesta, el Ministro de Seguridad respondió que en este momento están volcando su mayor esfuerzo en los barrios de mayor conflictividad y vulnerabilidad social, como Ludueña, Empalme, Industrial, Las Flores, Tablada, entre otros, donde se registran los delitos altamente agresivos. “Tenemos que responder con los recursos que tenemos, que no son los que yo quisiera tener, no son los que ustedes, los comerciantes, los vecinos quisieran tener, pero tengan la plena certeza que los recursos que tenemos los ponemos a trabajar en la calle”, concluyó.