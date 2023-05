En suelo francés, Los Pumas 7 buscarán la clasificación directa a París 2024 y pelear por la Copa

Anteúltima parada del Circuito Mundial de Seven en Toulouse, Francia. En este torneo a jugarse en suelo galo, hay mucho en juego, quedan tres lugares de clasificación directa a los Juegos de París 2024 y la posibilidad de ser campeón en la temporada 2022/2023 del Seven Series. Los Pumas 7 con el rosarino Tomás Lizazú, formado en Old Resian, llegan con chances de quedarse con un ticket a los próximos Juegos Olímpicos y además son los principales retadores a de los All Blacks para levantar la Copa.

Fixture criollo en Toulouse

En el torneo en Toulouse, Los Pumas 7 integran la zona B junto a Alemania, España y Gran Bretaña. Las otras zonas son las siguientes: Grupo A: Nueva Zelanda, Uruguay, Kenia y Canadá; Grupo C: Fiji, Francia, Sudáfrica y Estados Unidos y Grupo D: Samoa, Australia, Japón e Irlanda. El primer partido del certamen, lo jugarán Australia ante Japón a las 7.23 (hora argentina) y como todo el torneo será transmitido por Star+.

De no suceder nada raro, es una zona que Argentina debería pasar sin sobresaltos, hay que tener cuidado con España que se encuentra con la presión por no descender y con los británicos que en cada torneo van mejorando y tienen muy buen plantel. Para ir agendando, el debut será ante Alemania el viernes 12 de mayo a las 9.13 (hora argentina), en tanto, el segundo encuentro se jugará ese mismo día pero frente a España a las 14.

La definición del grupo B será el día sábado 13, a las 8.27 (hora argentina) cuando la Albiceleste se enfrente a Gran Bretaña. Y para cerrar la jornada del sábado 13, se jugarán los partidos de cuartos de final, ya sea para pelear por el título o para el ordenamiento final.

Antes del debut, Santiago Gómez Cora, head coach del seleccionado y gran hacedor de este momento de Los Pumas Seven se refirió al grupo que le tocó a Argentina: “Va a ser un grupo muy complejo por un montón de cosas, desde un Alemania que no conocemos su juego, si bien lo estuvimos viendo ahora por el torneo que se jugó en Sudáfrica, llega con el entusiasmo de ser el nuevo, después España se va a jugar el futuro del seven español en ese partido con nosotros, porque si pierde descenderían y si eso sucede se cae el programa de seven de España, entonces hay mucho en juego, y también esta Gran Bretaña que viene jugando bárbaro, es un equipo muy sólido, tienen buen rugby y buen juego, están peleando entre los cuatro de arriba en la última mitad de la temporada”.

A días de terminar la temporada 2022/2023, el ex wing y tryman del Circuito Mundial expresó: “El balance es positivo, siempre que podamos jugar es positivo, después si jugamos mejor es mucho mejor (risas), si se gana algo es soñado, espectacular, feliz de lo que estamos haciendo, feliz de ver cómo evolucionan los chicos, siempre hay entusiasmo, sabiendo que se termina la temporada y eso es positivo, hace que todo sea más fácil a la hora de presentar un entrenamiento o una corrección, y que los chicos lo acepten y busquen mejorar cada día”.

Calculadora en mano

Liego de la novena etapa del Circuito Mundial dejó el ranking que en la parte alta, que a los cuatro primeros les otorga la clasificación directa a los Juegos de París 2024, Nueva Zelanda con el título en Singapur se hizo de uno de esos pasajes y en la parte baja la pelea por ser parte del Seven en la temporada 2023/2024, que sufrirá una reducción de 16 a 12 equipos, y así tener el mismo formato que los JJ.OO. En Uruguay esperan por una buena actuación argentina, y así poder

Quedo de la siguiente manera: Nueva Zelanda 164, Argentina 140, Fiji 130, Francia 122, Australia 112, Samoa 111, Sudáfrica 106, Estados Unidos 94, Irlanda 92, Gran Bretaña 84, Uruguay 49, España 48, Kenia 37, Canadá* 24 y Japón* 16 (*, descendieron). Hoy solamente Uruguay, España y Kenia tienen chances de quedarse dentro del cuadro principal del Circuito Mundial de Seven para la temporada 2023/2024.

Para los cuatro pasajes a París 2024 quedan en juego 44 puntos (Toulouse y Londres). Pero para la permanencia, solamente el torneo en tierras francesas. Hoy se salva Uruguay por ubicarse en el puesto 11, mientras que España (12), Kenia (13) y Canadá (14), jugarían en Londres una definición de todos contra todos, con una final junto al campeón del Challenge por un lugar en el Circuito Mundial en la próxima temporada.

Plantel albiceleste

El seleccionado argentino de juego reducido para los torneos en Toulouse y Londres contará con el siguiente plantel: Santiago Álvarez Fourcade (capitán, Sociedad Sportiva BB, 261 caps, 53 torneos); Tomás Elizalde (Tigres RC, 32 caps, 6 torneos); Agustín Fraga (Cuba, 80 caps, 15 torneos); Luciano González (La Tablada, 237 caps, 46 torneos); Matteo Graziano (Los Matreros, 47 caps, 11 torneos); Rodrigo Isgró (Mendoza RC, 110 caps, 20 torneos); Alejo Lavayén (Casi, 35 caps, 8 torneos); Tomás Lizazú (Old Resian, 23 caps, 6 torneos); Marcos Moneta (San Andrés, 102 caps, 18 torneos); Tobías Wade (Alumni, 66 caps, 12 torneos); Joaquín Pellandini (Buenos Aires R&RC, 44 caps, 9 torneos); Gastón Revol (Capitán, La Tablada, 450 caps, 96 torneos); Germán Schulz (Tala, 318 caps, 60 torneos) y Santiago Vera Feld (San Andrés, 83 caps, 16 torneos).