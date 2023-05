Con un rosarino en el plantel, Los Pumas Seven ya están en Europa y buscan hacer historia

El rosarino Tomás Lizazú, jugador de Old Resian, nuevamente citado por Pumas Seven para lo torneos de Toulouse y Londres. Crédito: Prensa UAR

Los Pumas Seven viajan con un rosarino en su plantel para historia. El seleccionado argentino de juego reducido se encuentra en un momento único, por un lado tiene chances de pelear por el título de la temporada 2022/2023 del Circuito Mundial de Seven y por otro está muy cerca de conseguir la clasificación directa a los Juegos de París 2024. Restan dos torneos por disputarse y las ilusiones albicelestes están intactas, dentro del plantel que ya se encuentra en el Viejo Continente, para jugar las etapas de Toulouse, Francia y Londres, Inglaterra, se encuentra el back formado en Old Resian: Tomás Lizazú.

Respecto del plantel que tuvo una gran gira por Asia en los torneos en Hong Kong y Singapur y que estarán en Toulouse (12 al 14 de mayo) y el Seven de Londres (20 y 21 de mayo), décima y undécima escala del World Rugby Seven Series, respectivamente, hay un solo cambio, el capitán del seleccionado Matías Osadczuk, sufrió una lesión en el ligamento interno de su rodilla derecha en Singapur, que lo marginó de la semifinal y final de ese certamen y tras realzarse estudios en Argentina quedo descartado para esta gira por Europa. En lugar del back formado en Sitas, vuelve a ser citado Tobías Wade, quien por no participó del tour por Asia por estar recuperándose de una úlcera.

Los 14 elegidos por Santiago Gómez Cora para continuar con la gran temporada son los siguientes jugadores: Santiago Álvarez Fourcade (capitán, Sociedad Sportiva BB, 261 caps, 53 torneos); Tomás Elizalde (Tigres RC, 32 caps, 6 torneos); Agustín Fraga (Cuba, 80 caps, 15 torneos); Luciano González (La Tablada, 237 caps, 46 torneos); Matteo Graziano (Los Matreros, 47 caps, 11 torneos); Rodrigo Isgró (Mendoza RC, 110 caps, 20 torneos); Alejo Lavayén (Casi, 35 caps, 8 torneos); Tomás Lizazú (Old Resian, 23 caps, 6 torneos); Marcos Moneta (San Andrés, 102 caps, 18 torneos); Tobías Wade (Alumni, 66 caps, 12 torneos); Joaquín Pellandini (Buenos Aires R&RC, 44 caps, 9 torneos); Gastón Revol (Capitán, La Tablada, 450 caps, 96 torneos); Germán Schulz (Tala, 318 caps, 60 torneos) y Santiago Vera Feld (San Andrés, 83 caps, 16 torneos).

Antes de viajar a Francia, Santiago Gómez Cora, head coach de @lospumas7arg habló antes de partir rumbo al Europa para disputar los torneos en Toulouse y Londres, donde Argentina llega con muchas ilusiones.

Agenda en suelo francés

En el torneo en Toulouse, Los Pumas 7 integran la zona B junto a Alemania, España y Gran Bretaña. De no suceder nada raro, es una zona que Argentina debería pasar sin sobresaltos, hay que tener cuidado con España que se encuentra con la presión por no descender y con los británicos que en cada torneo van mejorando y tienen muy buen plantel. Para ir agendando, el debut será ante Alemania el viernes 12 de mayo a las 9.18 (hora argentina), en tanto, el segundo encuentro se jugará ese mismo día pero frente a España a las 14.

La definición del grupo B será el día sábado 13, a las 8.27 (hora argentina) cuando la Albiceleste se enfrente a Gran Bretaña. Y para cerrar la jornada del sábado 13, se jugarán los partidos de cuartos de final, ya sea para pelear por el título o para el ordenamiento final.

Posiciones del ranking

Liego de la la novena etapa del Circuito Mundial dejó el ranking que en la parte alta, que a los cuatro primeros les otorga la clasificación directa a los Juegos de París 2024 y en la parte baja la pelea por ser parte del Seven en la temporada 2023/2024, que sufrirá una reducción de 16 a 12 equipos, y así tener el mismo formato que los JJ.OO.

Quedo de la siguiente manera: Nueva Zelanda 164, Argentina 140, Fiji 130, Francia 122, Australia 112, Samoa 111, Sudáfrica 106, Estados Unidos 94, Irlanda 92, Gran Bretaña 84, Uruguay 49, España 48, Kenia 37 y Canadá 24.

Para los cuatro pasajes a París 2024 quedan en juego 44 puntos (Toulouse y Londres). Pero para la permanencia, solamente el torneo en tierras francesas. Hoy se salva Uruguay por ubicarse en el puesto 11, mientras que España (12), Kenia (13) y Canadá (14), jugarían en Londres una definición de todos contra todos, con una final junto al campeón del Challenge por un lugar en el Circuito Mundial en la próxima temporada.

El cordobés Gastón Revol, uno de los capitanes del equipo, antes de partir al Viejo Continente realizó declaraciones sobre la actualidad de Los Pumas 7’s y a su presente en el Circuito.

Revol jugó 450 partidos en 96 torneos.