Después de la gira por Asia, llega el balance por parte de Santi Gómez Cora y Gastón Revol

Luego de la entrega de medallas, el Head Coach de Los Pumas 7, Santiago Gómez Cora, hizo el siguiente balance de lo hecho en Singapur: “De las tres finales que jugamos con los All Blacks en la temporada, esta fue en la que más pudimos dominarlos, así que duele un poco el resultado. De todas maneras, veo el panorama completo y venimos teniendo un gran año. Esta gira por Asia (Hong Kong y Singapur) era de por sí difícil por la distancia, el viaje, el huso horario y todo el cansancio acumulado. Y repito, analizando la foto general, todo es muy positivo; salimos segundos y seguimos en ese mismo puesto en el ranking mundial, lo cual es muy alentador. Seguir ahí arriba, mantenernos entre los mejores es donde queremos y nos propusimos estar, y por lo que trabajamos día a día durante todo el año. En ese sentido, estoy orgulloso de este equipo”.

Gómez Cora realizó un detallado análisis de cada partido del certamen: “Fue un gran torneo, estuvimos sólidos ante Irlanda que se jugaba las chances de seguir con vida en la clasificación a los Juegos Olímpicos, luego vencimos con contundencia a Japón y cerramos la zona de grupos con una victoria ante Gran Bretaña, que nos dio mucha confianza para los cuartos de final. En esa instancia fue el partido más lindo por la solidez impresionante que tuvo el equipo, sobre todo en el primer tiempo. Después el partido ante Samoa, nos encontramos con un resultado adverso con los mismos tries fáciles que tuvimos en la final, pero pudimos revertirlo, cosa que no lo logramos en la definición ante Nueva Zelanda”. Para cerrar, el entrenador argentino se mostró muy orgulloso de su equipo: “Siento un orgullo muy grande por este equipo, y ahora hay que seguir trabajando. En lo que es el juego y resultados en general me voy conforme,

pero siempre da bronca perder y más una final por una conversión. La consistencia y el ser sólidos en cuanto a juego y a resultados habla del gran año de Los Pumas 7´s. Es lo que decimos siempre, pero es nuestra motivación: buscamos superarnos día a día”, concluyó.

El experimentado Gastón Revol manifestó lo siguiente: “El balance de la gira es muy bueno, no sólo este torneo, sino por los dos (Hong Kong y Singapur). Pero en este torneo en particular, el equipo demostró un carácter y una capacidad de superar adversidades muy buena, eso me llena de orgullo. Quizá quedó el sabor amargo de la final porque nos damos cuenta de que lo podríamos haber ganado, porque dominamos a Nueva Zelanda en varios momentos, pero por pequeños errores nos terminaron sacando el triunfo. Igualmente, más allá de eso, el equipo sigue demostrando que va por un muy buen camino”, afirmó Gastón Revol.

Además, se refirió a la impresionante cifra de partidos jugados con Los Pumas 7: “Realmente no sabía y había perdido la cuenta del número de partidos. Soy un agradecido de poder seguir siendo parte de este equipo y de brindar mi pequeño aporte a este plantel, que no para de sorprender y que representa muy bien al país”, declaró el jugador formado en La Tablada.