Casi el 70% de las empresas argentinas no contrató a mayores de 55 años en el último año

La edad de las y los trabajadores en Argentina empieza a ser un condicionante a la hora de ser contratados. El 68% de las empresas no tomaron empleados mayores a 55 años durante los últimos doce meses. A la hora de definir un ingreso, los reclutadores se vuelcan en mayor medida e independientemente del puesto, por personas de hasta 45 años.

Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por la consultora de empleo Bumerman, que identificó que para directores de Recursos Humanos la franja etaria más redituables es la que va de los 30 a los 40 años. Si bien en Argentina continúa la expansión de empleo, aquellos varones que están todavía a 10 años de jubilarse o las mujeres que se encuentran a 5 y permanecen sin trabajo, están en desventaja a la hora de competir por un ingreso con personas más jóvenes.

De la encuesta elaborada por la consultora participaron 234 reclutadores de la región: 53 de Argentina, 23 de Chile, 53 de Ecuador, 30 de Panamá y 75 de Perú. El mismo explora qué tan relevante es la edad del talento al momento de contratar a un nuevo empleado.

El 68% de las empresas argentinas no tomó a ninguna persona de más de 55 años en el último año, el 26% solo a menos de 5, el 4% a menos de 20 y el 2% a menos de 10. La situación es la misma en los otros países de la región: la mayoría de los reclutadores tampoco tomó a ninguna persona mayor de 55 años en el último año. En Ecuador el 74%, en Perú el 53%, en Panamá también el 53% y en Chile el 52%.

Además de no haber tomado en su mayoría a ninguna persona mayor a 55 años en el último año, el 55% de los encuestados argentinos afirmó que tiene en cuenta la edad a la hora de seleccionar a un nuevo talento, frente a un 45% que no lo contempla.

Pero la condición en la edad no se limita sólo a los 55. Es que existe un importante porcentaje de empresas que le ponen un freno al ingreso de mayores de 45. El 28% de los especialistas argentinos no tomó a personas de más de 45 años en el último año, el 40% solo a menos de 5 talentos, el 13% a más de 5 personas, el 9% a menos de 10, el 4% a más de 10, otro 4% a más de 20, el 2% a menos de 20 y ninguno de los encuestados argentinos respondió que tomó a más de 30 personas mayores de 45 años en el último año.

El 55% de los encuestados argentinos afirmó que tiene en cuenta la edad a la hora de seleccionar a un nuevo talento, pero el 62% de los especialistas argentinos no indica el rango etario solicitado en los avisos de búsqueda laboral, el 23% confirma que sí lo hace y el 15% solo en algunos casos.

El 53% respondió que ninguna persona de su empresa tiene más de 60 años. En ese sentido, el 64% de las empresas argentinas asegura que la mayoría de los talentos de su firma tienen entre 30 y 40 años, el 30% dice que la mayoría son personas de entre 20 y 30 años, el 6% tiene mayoría de personas en su empresa de entre 40 y 50 años y ningún especialista respondió por la franja etaria de entre 50 y 65 años.

Consultados sobre la importancia de la edad al momento de decidir una contratación, El 33% de los reclutadores argentinos sostuvo que puede ser determinante cuando por ser joven la persona no tiene la experiencia suficiente para el puesto, el 19% cuando la edad del talento puede hacer que no se integre a la empresa o al equipo, el 10% cuando por la cultura de la compañía se fomenta el empleo joven, otro 10% cuando la persona debido a la edad no tiene el manejo necesario de herramientas digitales, el 9% cuando el talento tiene demasiada experiencia para el puesto por su edad, otro 9% cuando al ser mayor no puede cumplir con ciertos requisitos de exigencia física del puesto, un 5% cuando la persona debido a su gran experiencia laboral por su edad es un talento muy costoso para la empresa y otro 5% cuando la persona debido a su edad no tiene la flexibilidad y energía necesarias para el puesto.

Los profesionales de Recursos Humanos contaron también cuál sería su decisión en distintos posibles procesos de búsqueda laboral en los que la edad del talento podría resultar determinante.

Por ejemplo, si los especialistas en estuvieran buscando obreros/as para trabajar en la construcción de un edificio, el 72% contrataría a una persona de 35 años con 10 años de experiencia, el 19% a una persona de 25 años sin experiencia y el 9% a una persona de 50 años con 20 años de experiencia.

Pero si estuvieran buscando a un/a contador/a para un puesto junior, el 49% contrataría a una persona de 20 años, cursando la carrera de contabilidad, sin experiencia en puestos similares, el 43% a una persona contadora de 30 años con 2 años de experiencia en puestos similares y el 8% a una persona contadora de 50 años, que recién finalizó la carrera, con 3 años de experiencia en puestos similares.

Sin embargo, si estuvieran buscando a un/a ingeniero/a para un puesto senior, el 43% de los especialistas argentinos contrataría a una persona ingeniera de 30 años con 5 años de experiencia en puestos similares, el 43% a una persona ingeniera de 45 años con 15 años de experiencia en puestos similares, el 8% a una persona de 23 años que está terminando la carrera de Ingeniería con 2 años de experiencia en puestos similares y el 6% a una persona ingeniera de 60 años con 30 años de experiencia en puestos similares.

Por su parte, si estuvieran buscando un/a recepcionista para una nueva startup, el 57% contrataría a una persona de 30 años con 5 años de experiencia, el 36% a una persona de 22 años sin experiencia y el 7% a una persona de 46 años con 20 años de experiencia.