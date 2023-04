Espectáculos

Hallazgo valioso

Apareció una grabación inédita de un recital de Los Beatles de 1963

Se trata de una actuación de hace sesenta años que el grupo, que se encontraba en pleno ascenso y hacía apenas dos semanas había grabado "Please Please Me", su primer disco de estudio, ofreció en el internado para varones Stowe, en el condado de Buckinghamshire