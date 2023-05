El Hincha

Selección Nacional

Tiene revancha: Facundo Buonanotte fue citado por Scaloni para la gira asiática

El ex volante Canalla no pudo estar en el Mundial Sub 20 ya que Brighton pretendía cederlo con la competencia iniciada. Pero con la Premier finalizada, el DT de la mayor lo convocó para los amisostos ante Australia en China, el 15 de junio; y el otro se jugará en Yakarta, ante Indonesia, el 19