Sportsmen tiene una cita con la ilusión: debe ganarle a Olimpia en Paraná

Sportsmen Unidos afrontará este sábado desde las 20 en Paraná y ante Olimpia un duelo fundamental para sus aspiraciones de quedarse con el cuarto lugar de la zona 1 de la región Litoral de la Liga Federal.

El Verde sumó en las últimas horas al escolta Jeremías Cardona, que regresa a la institución en un momento clave para cerrar el grupo y jugar en la postemporada.

Sportsmen viene de ganarle a Provincial en casa y revitalizó sus posibilidades de estar entre los mejores de la fase regular y así esquivar la primera ronda de los playoffs de postemporada. Claro que el elenco que conduce Cristian Le Bihan está obligado a quedarse con los dos últimos juegos de la etapa clasificatoria si quiere cumplir ese objetivo. El primero será ante Olimpia, en Paraná, este sábado desde las 20. En la ida ganó Olimpia por 75 a 69.

Justamente, Olimpia comparte con Sportsmen la mitad de tabla con récord de 6-8 y persiguen a Almagro de Esperanza y a Sionista de Paraná, que tienen marca de 7-8 pero con un partido más. Sionista de Paraná se impuso en la noche del viernes a Caova por 73 a 70.

El lunes chocarán Paracao ante El Tala a partir de las 21 y la semana final de la fase regular ofrecerá el martes a las 22 a Provincial ante Santa Paula, el miércoles a Sportsmen frente a Sionista, el jueves a Caova con Olimpia de Paraná y el viernes a Almagro de Esperanza con Provincial.

LA TABLA

Provincial 12-2

Santa Paula 11-4

Paracao 9-6

Almagro 7-8

Sionista 7-8

Olimpia 6-8

Sportsmen 6-8

El Tala 6-9

Caova 2-13

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. 7° (zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. 6° (zona 2)

Play in 3- 5° (zona 2) vs. 9° (zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.