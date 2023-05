Sionista superó a Caova y dio un paso al frente en la búsqueda del cuarto lugar

Sionista de Paraná se impuso en la noche del viernes a Caova por 73 a 70 y dio un paso clave en su deseo de quedarse con la cuarta colocación de la zona 1 de la región Litoral de la Liga Federal.

El elenco que conduce Santiago Vesco contó con un gran debut del interno Daniel Hure, quien anotó 18 puntos, bien acompañado por el conductor Arik Levin (11) y el escolta Nicolás Guaita (14). En la visita no estuvo Maxi Yanson, mientras que el destacado en el goleo fue Mauro Burgos con 25 puntos. Nicolás Domínguez hizo 16.

Sionista tiene ahora marca de siete triunfos y ocho derrotas, al igual que Almagro de Esperanza, y encara así la recta final de la fase regular que tendrá partidos clave.

Caova quedó con apenas dos triunfos y trece caídas, ya condenado a la novena ubicación del grupo y a la espera de conocer su cruce para la próxima instancia.

Sportsmen y Olimpia acumulan marca de 6-8 y este sábado dirimirán quién suma un triunfo determinante para el futuro.

El lunes chocarán Paracao ante El Tala a partir de las 21 y la semana final de la fase regular ofrecerá el martes a las 22 a Provincial ante Santa Paula, el miércoles a Sportsmen frente a Sionista, el jueves a Caova con Olimpia de Paraná y el viernes a Almagro de Esperanza con Provincial.

GOLEO

SIONISTA 73: Guaita 14, Zapata 5, Salvatelli 2, Levin 11, Rosenzvaig 0, González 6, Hure 18, Scacchi 5, Rewes 6, Cardoso 6. DT: Santiago Vesco.

CAOVA 70: Minzer 0, De la Vega 0, Giraudo 5, Domínguez 16, Burgos 25, Saenz 2, Juan Mécoli 10, Pablo Mécoli 12. DT: Néstor Gnass.

LA TABLA

Provincial 12-2

Santa Paula 11-4

Paracao 9-6

Almagro 7-8

Sionista 7-8

Olimpia 6-8

Sportsmen 6-8

El Tala 6-9

Caova 2-13

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. 7° (zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. 6° (zona 2)

Play in 3- 5° (zona 2) vs. 9° (zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.