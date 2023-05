Falleció “Yuyo” Ginóbili, padre de Manu y gran referente del básquetbol bahiense

Jorge “Yuyo” Ginóbili, padre de Emanuel, leyenda del básquetbol argentino y uno de los mayores referentes de la actividad en Bahía Blanca, falleció este viernes luego de una larga enfermedad y fue despedido por el propio Manu en redes sociales.

“Cómo lo voy a extrañar a este viejito! Qué suerte tuve en tenerlo!”, escribió Manu en su cuenta de Twitter, con una fotografía de algunos años atrás donde abraza a su papá.

La despedida de la ex estrella de la NBA y el seleccionado argentino se produjo horas después del mensaje emitido por la cuenta oficial de la Asociación Bahiense de Básquetbol, que confirmó el deceso de “Yuyo” Ginóbili.

🇦🇷 Cómo lo voy a extrañar a este viejito! Qué suerte tuve en tenerlo! ❤️❤️

🇺🇲I'm gonna miss this guy big time. So lucky to have had him for so long! ❤️❤️ pic.twitter.com/5YBi9IXs5P

— Manu Ginobili (@manuginobili) May 5, 2023