Santa Fe: definen las listas de precandidatos a diputados dependiendo de las fórmulas presidenciales

Las opciones que se barajan en Santa Fe para la renovación de diez bancas de diputados nacionales no resultan una tarea sencilla: cuando restan horas para el cierre de las inscripciones nada parece estar totalmente definido.

En Santa Fe, tanto el peronismo como Juntos por el Cambio (JxC) apostaban la confección de una lista única en la provincia. Pero la virulencia explícita en la oposición y soterrada en el oficialismo por las fórmulas presidenciales es la que condiciona los armados provinciales.

En el caso de Unión por la Patria (UP), el acuerdo entre la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa acomodó un tanto las cosas. El massista Diego Giuliano, actual ministro de Transporte es una opción. La directora de Migraciones, la camporista Florencia Carignano, además de la ex senadora Marilín Sacnun son dos posibles candidatas de la vicepresidenta y Camilo Scaglia, funcionario de Desarrollo Social, sería el hombre de Omar Perotti en ese armado.

Daniel Scioli no baja su candidatura a la presidencia y la incógnita es quién se hará cargo de armar la lista para diputados nacionales en la provincia, si es que hay dos.

La posibilidad de que Agustín Rossi termine como candidato a vice de Scioli obligó a Perotti a poner mayor atención a lo que pase en las próximas horas con el armado de la lista a diputados nacionales para no quedar al margen del flamante espacio Unión por la Patria.

El jefe de bloque del PJ en el Congreso, Germán Martínez, aspira a renovar su banca, y habrá que ver por dónde puede ingresar. Se especula que puede ser cabeza de la lista del embajador en Brasil con el aval de Rossi.

En Juntos por el Cambio (JxC), en principio, habrá tantas listas de aspirantes a diputado como precandidatos a presidente y vice se presenten.

Dirigentes radicales, losadistas y pullaristas, esperaban lograr un acuerdo de una lista única. Pero la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no lo hizo posible y habrá interna. Otro motivo por la que no se llegó a un arreglo fue el tono agresivo entre la senadora Carolina Losada y el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, precandidatos a la gobernación.

Tanto por el lado de Bullrich como de Larreta no sobran los nombres. De los cinco actuales diputados y diputadas nacionales tres ya son candidatos en la elección provincial: Federico Angelini, Ximena García y Carolina Castets. El legislador del PRO José Núñez y el radical Juan Martín Musaccio aguardaron su turno y podrían anotarse en la lista.

Pullaro apoya a dos hombres de su confianza: Juan Cruz Cándido y Gustavo Puccini para la lista del jefe de Gobierno porteño. Pero no sobran los apellidos. Es verdad que sea quien el o la cabeza de lista, su nombre va pegado a la boleta presidencial. El arrastre es inevitable y casi total.

El socialismo no está al margen. Inscripto en Hacemos por Nuestro País (junto al Partido Demócrata Cristiano) en respaldo a la precandidatura presidencial del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, afirmaron que este viernes definirían la lista para la Cámara baja.

El nombre de Alicia Ciciliani, en virtud de su experiencia como diputada, se barajó en un comienzo, pero el comando PS asegura que tiene otras figuras en carpeta, más renovadoras. Esteban Paulón, ex subsecretario de Diversidad Sexual de la provincia, es uno de los nombres. A su vez, el socialista (del sector Bases, opuesto a la conducción partidaria) Eduardo Di Pollina abrirá la nómina del Frente Amplio por la Soberanía.

Javier Milei (La Libertad Avanza) propone una lista única de diputados que estarían encabezados por Romina Diez y Nicolás Mayoraz.