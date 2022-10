San Lorenzo: se inauguró un mural por los 11 años de la desaparición de Paula Perassi

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, concejales, organizaciones y familiares de Paula Perassi encabezados por Alberto Perassi y Alicia Ostri, inauguraron este jueves un mural por los 11 años de su desaparición. La intervención se llevó a cabo en el colegio San Carlos y se dio en el marco de la campaña nacional “Argentina Unida contra la violencia de género”.

“Nunca alcanza la reparación para el dolor que significa la muerte de una mujer, una hija, una hermana en una familia pero desde el Estado tenemos que seguir redoblando los esfuerzos, desde la política pública, para trabajar en prevenir los femicidios y claramente hemos avanzado muchísimo estos últimos años y por ese camino vamos a seguir transitando. En estas reparaciones que son tan simbólicas como es un mural en la escuela donde asisten los hijos de Paula, en la comunidad de San Lorenzo, vamos a seguir impregnando memoria y vamos a seguir trabajando por la justicia que tanto Alberto como Alicia se merecen”, sostuvo la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro.

Además, se refirió a la reparación otorgada a través de la Ley Rennya (Ex Ley Brisa): “Lo anunciamos hace pocos días, la familia Perassi, a través de Alicia, Alberto y de los hijos de Paula van a ser beneficiarios de la Ley Rennya, una ley que otorga un beneficio para hijos e hijas de víctimas de femicidios, víctimas de violencia machista. Esto se logró en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, junto con SENAF, la Secretaría de Nación de Niñez, Adolescencia y Familia y con ANSES”. “ Fue un trabajo en conjunto con los abogados de la causa, tanto de Alberto como Alicia, del cuerpo de antropología forense. En esta ocasión pudimos apelar que más allá de que no exista el cuerpo hay un hecho probado en la causa que era la muerte de Paula en situación de un aborto. Hay un compromiso y una decisión política del Gobierno de la Provincia de reparar lo injusto, que es nuestro deber como Estado, y en este caso lo hicimos con un trabajo multinivel con nación”, finalizó.

“Estoy emocionado por esto, por lo que va a suceder ahora, por ese mural que se va a pintar y por haberle otorgado la Ley Rennya a los hijos de Paula”, sostuvo Alberto Perassi en los momentos previos a la intervención en la pared del Colegio San Carlos. “Lo más importante es encontrar a Paula y seguir con todo esto, que es un paso más o un pasito más en esta lucha ya lleva 11 años y casi un mes. El agradecimiento es a todos, no los voy a enumerar porque me voy a olvidar, a toda la gente que desde el primer momento estuvo con nosotros, a esto que ha sucedido, a la escuela, a la ministra de provincia, a la ministra de Nación, a todos los que en este momento se juntaron. Yo creo que encontramos no todo lo malo de la causa Perassi sino que también apareció lo bueno, se juntaron un montón de gente buena que llegaron a sacar esto en claro que tampoco se podía llegar a que los hijos de Paula cobrarán la Ley Rennya. Muy agradecido a todos”.

“La verdad que muy emocionada porque justamente en el colegio adonde van los hijos de Paula van a hacer este mural. Se lo vamos a agradecer mucho tanto a la Provincia como a la Nación y a las mujeres de género que nos ayudaron muchísimo para poder llegar a esto que es la Ley Brisa”, sostuvo Alicia Ostri, madre de Paula Perassi “Ya hace 11 años que estamos en la lucha, siempre nos vamos con las manos vacías, no encontramos a Paula”, agregó.

Participaron los padres De Paula Perassi, Alberto Perassi y Alicia Ostri; la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mailén Martinez Garat; la directora de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, Natalia Chinetti; además de Analia Tripolli y Silvana Broggi de la mencionada jurisdicción nacional, encargadas de llevar adelante el mural; el concejal sanlorencino Esteban Arico y los directivos del Colegio San Carlos, entre otros y otras presentes de organizaciones de mujeres y de la ciudad.

Sobre el caso Perassi

Paula Perassi desapareció el 18 de septiembre del año 2011, a sus 34 años. La joven, madre de dos niños, se encontraba embarazada en ese entonces. Su paradero aún continúa siendo un misterio y un objeto de reclamo por parte de su familia, así como de organizaciones de derechos humanos y contra la violencia de género.

El pasado mes de septiembre el estado otorgó, por primera vez en un caso como el de Paula, la reparación económica correspondiente a Ley Rennya a sus hijos. Esta decisión fue producto de un proceso llevado adelante en conjunto entre la familia Perassi, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, además del resto de los organismos intervinientes en el otorgamiento de la reparación.