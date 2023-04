Pumas 7 y la sana costumbre de ser protagonistas en el Circuito Mundial de Seven

Argentina ya piensa en el segundo día de competencias en el cual deberá a enfrentar a Australia desde las 01.40 de la madrugada del domingo 9 de abril. Comenzó una nueva etapa, la novena del Circuito Mundial de Seven en Singapur. Torneo que no fue la excepción para la gran temporada de Los Pumas 7, ya que consiguieron su octava clasificación a cuartos de final de la Copa de oro sobre las nueve presentaciones en el circuito mundial. Integra el plantel rosarino Tomás Lizazú, jugador formado en Old Resian.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora ganaron de manera invicta el Grupo D. Victorias en sus tres presentaciones de la fase de clasificación. El primer encuentro, fue 10 a 0 sobre Irlanda, Japón ante 42-7 y el ajustado 19 a 17 sobre Gran Bretaña.

Una de las estadísticas destacadas de la fecha fue la participación de Germán Schulz en Singapur, ya que alcanzó las 60 etapas disputadas con la camiseta albiceleste. Uno de los referentes del equipo se mostró contento por el número: “Es un orgullo muy grande para mí poder seguir jugando con esta camiseta. Más allá del número, le doy importancia al presente y

de poder estar con esta familia que por suerte estamos pasando un buen momento y eso es muy lindo. En lo personal, estoy disfrutando mucho, incluso más que hace varios años”.

Además, el back formado en Tala realizó un balance del primer día del Seven de Singapur: “Fue un primer día muy positivo, en el cual pudimos sacar adelante los tres partidos. Habíamos hablado mucho en la semana acerca de nuestros rivales. Son equipos que juegan muy bien al rugby y nosotros teníamos que enforcarnos en nuestro juego y en ser prolijos para no darles oportunidades. Estamos muy contentos y con confianza de cara a los cuartos de final de mañana”.

El encuentro que abrió el certamen fue el que enfrentaba a argentinos e irlandeses. Los Pumas 7 aprovecharon las dos conquistas apoyadas en el primer tiempo por Matías Osadczuk y Luciano González para sacar ventaja y sostenerla en una segunda mitad sin puntos.

Para enfrentar a Irlanda, Santiago Gómez Cora designó a la siguiente formación: Santiago Álvarez, Luciano González, Rodrigo Isgró, Gastón Revol, Matías Osadczuk (capitán), Marcos Moneta y Tomás Elizalde. Luego ingresaron: Germán Schulz, Matteo Graziano, Santiago Vera Feld, Alejo Lavayén y Joaquín Pellandini. Los tries del equipo los apoyaron Matías Osadczuk y Luciano González.

En el segundo duelo del día Los Pumas 7´s enfrentaron, a priori, al rival más débil del grupo: Japón. En la primera mitad, argentinos y japoneses disputaron siete minutos muy parejos en los cuales se apoyó un try por lado para llegar al entretiempo 7-7. La segunda parte iba a ser totalmente diferente ya que Argentina iba a marcar una gran diferencia al lograr cinco tries para liquidar el juego.

Los Pumas 7 para jugar ante el equipo asiático formaron de la siguiente manera: Germán Schulz, Luciano González, Matteo Graziano, Gastón Revol, Matías Osadczuk (capitán), Marcos Moneta y Santiago Vera Feld. Luego ingresaron: Rodrigo Isgró, Tomás Lizazú, Tomás Elizalde, Alejo Lavayén y Joaquín Pellandini. Los tries los marcaron Marcos Moneta, Luciano González, Matías Osadczuk, Germán Schulz y Rodrigo Isgró en dos oportunidades. Las conversiones fueron acertadas por Santiago Vera Feld en cuatro ocasiones y Joaquín Pellandini en dos.

Para cerrar la primera jornada de competencias y buscar el primer puesto del grupo, Argentina iba a enfrentar a Gran Bretaña, que también llegaba a este partido con dos victorias sobre dos encuentros jugados. El equipo europeo se iba a ir al descanso 12-5 e iba a mantener la diferencia en la segunda parte al llegar a la última jugada 17-12 arriba. Pero Marcos Moneta tenía preparada un truco final para el último segundo del partido. Una intercepción y una corrida eterna iban a dejar el encuentro 17-17 para que Gastón Revol sume dos puntos gracias a la conversión y quedarse con el primer puesto de la zona.

Para disputar el encuentro ante Gran Bretaña, el equipo de Argentina fue el siguiente: Germán Schulz, Luciano González, Matteo Graziano, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld, Matías Osadczuk (capitán) y Marcos Moneta. Luego ingresaron: Rodrigo Isgró, Alejo Lavayén, Gastón Revol, Tomás Lizazú y Tomás Elizalde. Los tries los marcaron Matías Osadczuk, Germán Schulz y

Marcos Moneta, mientras que las conversiones las acertaron Santiago Vera Feld y Gastón Revol.