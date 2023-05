Por suspensión de la cancha de Jockey, el superclásico ante Duendes se jugará en Plaza Jewell

El Superclásico del Torneo del Litoral se muda al centro de Rosario y se jugará en el campo de deportes más antiguo de Argentina. Jockey fue sancionado con una fecha de suspensión de su cancha, por lo tanto el próximo sábado será local ante Duendes en Plaza Jewell, en el marco de la undécima jornada del TRL. Por el mismo hecho, Old Resian también deberá cumplir una pena y en estas horas define adónde recibirá a Santa Fe Rugby.

La sanción llega desde el Comité Ejecutivo del Litoral, que actuó de oficio, ya que no hubo informe del árbitro sobre el hecho. El motivo “gresca generalizada” fue el causal de suspensión de la cancha y el hecho ocurrió el pasado sábado 13 por la fecha 9, en la división Reserva, entre Jockey y Old Resian: en la última jugada del encuentro los jugadores de ambos equipos protagonizaron una pelea y justo en ese instante comenzaba la transmisión de DirecTV. El hecho fue televisado en vivo, lo que motivó que los dirigentes decidieron la sanción basándose en el antecedente entre Alma Junior de Esperanza y Universitario de Santa Fe. A su vez, el Comité pidió colaboración a los clubes para identificar a los jugadores que protagonizaron el lamentable hecho, el cual provocó que ambos equipos pierdan la localía.

En tanto, en la habitual reunión del Concejo Directivo de la Unión de Rosario, seguramente se pondrá en discusión si la sanción se aplica a todas las divisiones de ambas instituciones. En el Reglamento del Litoral sólo cumple en competencia de este torneo, mientras que para la URR no importa el torneo y se sanciona a todo el club, como ya sucedió este año con Atlético del Rosario y Universitario.

Las instituciones recibieron el comunicado sobre la sanción el pasado viernes y desde ese momento comenzaron a explorar las diferentes opciones para trasladarse. Al ser dos equipos del mismo barrio (Fisherton), sólo queda Los Caranchos, pero el Blanco del Oeste juega en su casa ante Provincial, ya que por la segunda fecha del TRL habían intercambiado la localía por la ola de calor y en aquel momento se enfrentaron en el Parque con iluminación artificial.

Más allá de haber jugado superclásicos en otras canchas (Santa Fe Rugby, Universitario y Gimnasia) con motivo de la definición del Litoral, en este caso, la sede del encuentro se modifica por una sanción disciplinaria. Un gran escenario como lo es Plaza Jewell, el campo de deportes más antiguo de Argentina, recibirá un partido con mucho historia y tradición, tal cual es el Superclásico entre Jockey y Duendes.

Entonces este sábado por la fecha 11, en la que quedará libre Universitario de Rosario, tendrá la siguiente programación: en Paraná, Rowing será local ante Gimnasia; en las afueras de la capital provincial, Crai recibirá a Estudiantes de Paraná; y Jockey se medirá con Duendes en Plaza Jewell. Por su parte, Old Resian enfrentará a Santa Fe Rugby en escenario a definir, ya que los dirigentes tricolores manejaban dos opciones de cancha con césped sintético para albergar el cotejo: el Hipódromo o la Bombonerita del Parque Independencia, la casa del Mensana.

Las posiciones antes de comenzar jornada son: Gimnasia 38 puntos; Old Resian 36; Santa Fe Rugby 29; Estudiantes 25; Duendes 20; Jockey 19; Universitario 15; Rowing 13; y Crai 9.

En Segunda División también se jugará la fecha número 11, con la siguiente programación: Tilcara vs. Jockey (Venado Tuerto); La Salle vs. Crar; Provincial vs. Los Caranchos y Logaritmo vs. Alma Jrs; libre queda Universitario de Santa Fe. Las posiciones del torneo tienen como líderes a Crar y Caranchos con 35 puntos; seguidos de cerca por Jockey (VT) 34; Alma Jrs 29; La Salle y Tilcara 23; Logaritmo 10; Provincial 5 y Uni (SF) 0.