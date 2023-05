Nike, Le Coq, Adidas… ¿Quién vestirá a Los Pumas post Mundial de Francia?

¿Quién vestirá a Los Pumas después del Mundial de Francia? Una vez que el seleccionado que dirige el australiano Michael Cheika ponga punto final en la próxima Copa del Mundo, la Unión Argentina deberá elegir una marca para vestir a su principal equipo y toda su estructura. En 2022 cuando finalizaban los diez años de contrato con Nike, se anunció con bombos y platillos la extensión por un año más con la empresa estadounidense. Varias marcas ya se anotaron en la carrera por ser sponsor del equipo argentino pero todo depende de lo que suceda en tierras galas.

El tema no desvela a la dirigencia argentina, pero no es algo menor. Con la extensión de un año se logró ganar tiempo y llegar bien al Mundial, que es la principal vidriera de Los Pumas. Es más en Francia 2023, el equipo lucirá un nuevo modelo, hecho que no sucede desde 2020. Siendo una Copa del Mundo, el lugar donde el seleccionado argentino se ha ganado el respeto y ha sacado chapa en el mundo del marketing, aspecto muy importante para atraer sponsors.

Hoy la situación es la siguiente, post Mundial Los Pumas finalizan su vínculo contractual con la marca fundada en Oregón, Estados Unidos después de once años de relación comercial. En la carrera por vestir al seleccionado mayor, que es el buque insignia de la UAR, aparecen: Under Armour (viste a Gales), con sede central en Baltimore, Estados Unidos y la marca francesa Le Coq Sportif (viste a Francia).

Se habló del regreso de Adidas, quién vistió históricamente al seleccionado y su última presencia fue desde 2004 a 2011. Pero la marca alemana de las tres tiras estaría más abocada al fútbol y no estaría interesada en volver al rugby. Es más según rumores, dejarían de vestir a los All Blacks.

Si bien la marca de la Pipa por el momento no se encuentra liderando la carrera y continuar con el vínculo con el rugby argentino, la situación podría cambiar.

Según una fuente importante que fue consultada por El Hincha: “Si Los Pumas clasifican a cuartos de final o en el mejro de los escenarios llegan más lejos de lo que todos presuponen, Nike podría volver a la carrera y firmar una nuevo contrato. Todo puede suceder”.

Cuando la empresa fundada en los años 60 en Oregón, desembarcó en el rugby argentino, Los Pumas venían de ser terceros en Francia (2007) y sextos en Nueva Zelanda (2011), sumado que desde 2012, Argentina se incorporó al naciente Rugby Championship.

Tras la pandemia Nike se retiró de Latinoamérica (dejó a Boca Juniors) y tercerizo sus operaciones, siendo capitales panameños los que llevan adelante el negocio en Argentina. Esa posibilidad de continuar junto a Los Pumas podría darse ya que la empresa que comercializa la marca de la pipa en tierras albicelestes levan tres meses del comienzo de sus operaciones con firmeza y todavía no se instalaron con fuerza.

En el deporte profesional el principal mandamiento es “los resultados mandan” y son los que seducen a las marcas para firmar contratos. No sería una locura que de tener un gran Mundial, Los Pumas despierten el interés de los ya anotados y de otros más.

Habrá que esperar un tiempo más para saber quién vestirá a Los Pumas. Lo cierto es que durante el campeonato en Francia es cuando se llevará a cabo la negociación final.