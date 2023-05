Baronio, Dicapua y Barrios, los rosarinos convocados a Los Pumitas que viajan al Mundial Juvenil

Rosario aportará tres jugadores al plantel mundialista de Los Pumitas 2023. En la presente temporada se da el regreso de la Copa del Mundo Juvenil, la última fue en Rosario en 2019, el futuro del rugby mundial tendrá su competencia. El seleccionado argentino de Menores de 20 años tiene por delante defender el cuarto puesto logrado en la última edición, dentro de la nómina fueron citados: Juan Bautista Baronio (Jockey Club Rosario) junto a Valentino Dicapua y Tiziano Barrios (Duendes). El torneo se jugará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica del 24 de junio al 14 de julio.

Baronio y Dicapua, formar parte de parte del plantel de Dogos XV que disputa el Súper Rugby Américas. El 10 formado en Jockey Club jugó 9 encuentros con la franquicia con base en Córdoba sumando 367 minutos de juego, acumulando 30 puntos (2 tries, 2 penales y 4 conversiones). El 10 formado en Duendes jugó 3 partidos, sumando 101 minutos de juego y acumulando 14 puntos (2 penales y 4 conversiones), además jugó con Duendes algunos encuentros por el Torneo del Litoral.

Mientras que Barrios, único forward que aporta Rosario, es oriundo de Arequito, llegó a Duendes en 2019 con 14 años y desde el 2023 integra el plantel superior del Verdinegro, y hasta el momento no debutó en el primer equipo. Es de los pocos jugadores camada 2005 y que aún no suma minutos en primera división.

Los Pumitas debutarán en el Mundial a jugarse en Sudáfrica el sábado 24 de junio ante Italia. En tanto, el segundo partido será ante Georgia el jueves 29 del mismo mes. Y cerrarán la fase de grupos, con el duelo ante Sudáfrica el martes 4 de julio. El formato de los Mundiales Juveniles sigue siendo el mismo, doce seleccionados, divididos en tres grupos de cuatro, clasificando a las semifinales por el título los tres primeros de cada grupo y el mejor segundo, y el resto según los puntos acumulados se dividen por la pelea por el quinto puesto y por el noveno puesto. Las semifinales serán el domingo 9 de julio, mientras que la gran final se disputará el viernes 14 de julio.

Tras la concentración nacional realizada en las instalaciones del Jockey Club de Córdoba, del lunes 15 al miércoles 17 de mayo, el staff técnico dio a conocer a la nómina de treinta jugadores que viajarán a Sudáfrica para disputar la nueva edición de la Copa del Mundo.

“Fue bastante difícil armar la lista, ya que han pasado muy buenos jugadores por todo este proceso selectivo. Estamos convencidos que hemos seleccionados a los mejores treinta, para poder llevar adelante lo que nosotros tenemos en mente en lo que al juego respecta. No quiere decir que los que se quedaron afuera no estén en un muy buen momento, y que no sean buenos jugadores, sino que estos 30 jugadores elegidos lograron destacarse en lo que nosotros estamos buscando”, dijo el tucumano Álvaro Galindo, head coach del seleccionado nacional, al refirirse a la decisión de elegir los jugadores que disputarán el Mundial.

Además, el ex Puma agregó: “Un primer objetivo en Sudáfrica es que el equipo pueda hacer en la cancha lo que trabajamos hace varios meses, y que adquiera una identidad a través, sobre todo, de la defensa, que es una característica de cualquier equipo argentino. También queremos tener una obtención sólida, que nos de calidad y que, a su vez, esa utilización de la pelota sea muy importante. El otro objetivo, que está más vinculado con la experiencia, es el desarrollo de jugadores. Ellos van a vivir una cita mundialista durante 30 días, en los cuales van a entrenar, jugar, revisar jugadas, volver a jugar. Es una experiencia muy intensa y competirán al mejor nivel posible. No hablo de ganar o perder, sino de que puedan vivirla y puedan hacer todo lo que cada jugador tiene pensado para un evento de tal magnitud”, expresó el entrenador nacional.

El plantel de Los Pumitas que competirá en la Copa del Mundo de Sudáfrica estará conformado por estos jugadores:

Forwards

Pilares izquierdos:

Matías Medrano (Regatas Bella Vista)

Francisco Palazzi (Old Lions)

Hookers:

Tomás Bartolini (Marista Rugby Club)

Valentino Minoyetti (Buenos Aires C&Rc)

Pilares derechos:

Juan Manuel Vivas (Los Tordos)

Lautaro Fanlo (Lince)

Renzo Zanella (Comercial, Mar Del Plata)

Segundas líneas:

Mateo Lorenzo (La Plata RC)

Federico Rolotti (La Tablada)

Efraín Elías (Jockey Club Córdoba)

Tiziano Barrios (Duendes)

Terceras líneas:

Eliseo Chiavassa (Los Tilos)

Felipe Bares (Los Tilos)

Aitor Bildosola (Los Tordos)

Benjamín Grondona (Champagnat)

Facundo García Hamilton (Tucumán Rugby)

Marcos Camerlinxck (Regatas Bella Vista)

Backs

Medio scrums:

Agustín Moyano (Córdoba Athletic)

Nicolás Viola (Jockey Club Córdoba)

Tomás Di Biase (Deportiva Francesa)

Aperturas:

Juan Bautista Baronio (Jockey Club Rosario)

Valentino Dicapua (Duendes Rc)

Wingers:

Ignacio Lucero (Mendoza RC)

Ernesto Giudice (Mendoza RC)

Valentín Soler Filloy (Tala)

Centros:

Nicolás López González (Tucumán Rugby)

Felipe Mallía (Jockey Club De Córdoba)

Faustino Sánchez Valarolo (Palermo Bajo)

Benjamín Elizalde (Deportiva Francesa)

Fullback:

Mateo Soler (Tala Rugby Club)

Staff técnico

Álvaro Galindo (Head Coach)

Galo Álvarez Quiñones (Entrenador Asistente)

Carlos Mohapp (Entrenador Asistente)

Juan Ignacio Vattuone Torres (Manager)

Juan Ignacio Covassi (Preparador Físico)

Carlos Cirillo (Médico)

Lucas Zárate (Fisioterapeuta)

Joaquín Vido (Analista De Video)

Felipe Llorente (logística)