El Litoral comienza la segunda ronda con una fecha cargada de clásicos en Paraná, Santa Fe y Rosario

Tarde de alto voltaje en el TRL por la 10ª fecha. En la capital de Entre Ríos jugarán Estudiantes y Rowing, en tanto en Sauce Viejo chocan Santa Fe Rugby y Crai. Mientras que en Rosario habrá cruces de equipos de la ciudad: Duendes recibiendo Old Resian y Gimnasia ante Universitario



Cruces entre equipos rosarinos en la 10a fecha del TRL: Duendes vs. Old Resian y GER vs. Uni (R). Crédito: Juanjo Cavalcante y Gabriel Baldi