Náutico festejó en Superliga, Atalaya B en el ascenso y este jueves viene cargado

Náutico derrotó en la noche del miércoles a Libertad como visitante por 79 a 75 en el duelo con el que se completó la segunda fecha de la zona 2 de la Superliga rosarina.

Mientras tanto, en el certamen local de ascenso hubo notable triunfo de Atalaya B sobre Red Star en San Lorenzo por 78 a 75 en el inicio de la tercera fecha del grupo 1.

En la continuidad de la tercera fecha del certamen de ascenso, por la zona 1 se medirán este jueves desde las 21.30 Edison frente a Garibaldi de Fray Luis Beltrán, mientras que por el grupo 2 chocarán Unión Sionista con Maciel y Talleres de Villa Gobernador Gálvez ante Gimnasia C.

Para el viernes a las 21.30 está previsto que jueguen en el grupo 1 San Telmo de Funes frente a Puerto San Martín, Gimnasia B con Fortín Barracas y Ben Hur ante Atlantic B. En la zona 2 el viernes se enfrentarán Provincial B con Servando Bayo, mientras que para el domingo quedará Echesortu B ante Universitario.

El martes El Tala B superó a Náutico B 82 a 64 por el grupo 2.

Superliga, el viernes con homenaje

La cuarta fecha de la Superliga tendrá este viernes desde las 21.30 en su zona 1 a Calzada ante Saladillo y Unión de Arroyo Seco frente a Ciclón, mientras que por el grupo 2 se medirán Tiro Suizo vs. Echesortu, Central vs. Náutico, Sportivo Federal vs. Los Rosarinos Estudiantil y Libertad vs. Sportivo América.

En el estadio de Osvaldo Maya de Libertad habrá festejo desde las 20.45 con el homenaje a los campeones del 73 a 50 años de la conquista.

Y en la continuidad de la Superliga, el domingo jugarán por la zona 1 Temperley ante Atalaya (con restricciones de público) y Fisherton frente a Regatas. En el grupo 2 se medirán el domingo Gimnasia con Talleres de Arroyo Seco.

Para el lunes 17 quedó Newell’s vs. Provincial (zona 1) y para el martes 18 Caova vs. Unión y Progreso (zona 1) y Sportsmen vs. El Tala (zona 2).

Jueves con femenino

El certamen rosarino femenino de primera división tendrá este jueves desde las 21.30 dos enfrentamientos por la segunda fecha: Atalaya ante Maciel y Unión de Arroyo Seco frente a Regatas de San Nicolás.

En la apertura de la jornada, Ben Hur le ganó a Náutico por 66 a 42, mientras que para el lunes 17 pasó Central ante Temperley.